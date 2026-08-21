Pronósticos Elche vs Barcelona: Cómoda victoria a domicilio para el vigente campeón

El Barcelona viaja a la provincia de Alicante sin un delantero centro puro de referencia. Todo apunta a que Raphinha ejercerá como el falso nueve de Flick este domingo.

Mejores apuestas para el Elche vs Barcelona

Barcelona -1 (Hándicap 3 opciones) a cuota 1.85 en 1xbet

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles a cuota 2.05 en 1xbet

Karim Adeyemi marca o da una asistencia en cualquier momento a cuota 1.75 en 1xbet

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Elche 1-3 Barcelona

Pronóstico de goleadores: Elche: Nino - Barcelona: Adeyemi, Yamal, Raphinha

El campeón salta por fin a escena. La defensa del título del Barcelona echa a andar con una semana de retraso y a domicilio. Su estreno previsto ante el Athletic Club se pospuso al 27 de agosto, por lo que esta Jornada 2 en el Martínez Valero se convierte en su primer compromiso oficial del curso 2026-27.

La pretemporada de Hansi Flick ha transcurrido sin grandes estridencias pero con un rendimiento notable. Firmaron un rotundo 5-2 sobre el Basilea antes de alzarse con el Trofeo Joan Gamper al superar por 2-1 al Al Ahly, en un choque donde el jovencísimo Hamza Abdelkarim volvió a ver puerta antes de que Raphinha sentenciara.

Rodri aterrizó esta misma semana procedente del Manchester City para sumarse a los fichajes de Karim Adeyemi, Anthony Gordon, João Cancelo y Jesse Bisiwu. En las oficinas del club confían en completar todas las inscripciones a tiempo, aunque Rodri podría arrancar este fin de semana desde el banquillo por falta de rodaje. Frenkie de Jong estará en el dique seco hasta 2027 por una lesión de rodilla, y el Barça sigue sin contar con un '9' puro de garantías en la plantilla.

Por su parte, el Elche ya ha roto a sudar tras rascar un empate 1-1 en Riazor ante el Deportivo el pasado lunes. En el debut oficial de Martín Anselmi al frente del banquillo franjiverde, su dibujo de cinco defensas y una presión alta e intensiva dejó muy buenas sensaciones en La Coruña.

En el capítulo de bajas local, Grady Diangana continúa fuera por problemas musculares y Yago Santiago apura los plazos de recuperación de su rodilla. Pedro Bigas ya trabaja con el grupo pero llega justo de ritmo tras perderse varios choques estivales.

Alineaciones probables para el Elche vs Barcelona

Alineación probable del Elche: Dituro, Valera, Affengruber, Sangare, Redondo, Chust, Houary, Aguado, Neto, Villar, Nino.

Alineación probable del Barcelona: J. García, E. García, Cubarsí, Martín, Balde, Espart, Bernal, Raphinha, López, Yamal, Adeyemi.

El Barça vencerá con al menos dos goles de margen

El Barcelona se ha llevado la victoria por dos o más goles de diferencia en cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos directos. Esto incluye el 1-3 cosechado en el Martínez Valero el pasado enero y el 1-3 en Montjuïc del último mes de noviembre.

El Elche, por su parte, no sabe lo que es ganar al Barcelona desde un lejano 1974. Los vigentes campeones firmaron 95 dianas en la pasada edición liguera, 18 más que cualquier otro perseguidor.

Se trata del primer examen oficial del Barça en el campeonato doméstico y varios fijos en el once se reincorporaron tarde a la preparación tras su participación en el Mundial. Flick se ha quedado sin referencias en el área tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres; aun así, la diferencia de calidad en el plantel blaugrana debe ser más que suficiente para desarbolar al cuadro ilicitano.

Elche vs Barcelona Apuesta 1: Barcelona -1 (Hándicap 3 opciones) a cuota 1.85 en 1xbet

Probabilidad alta de goles en ambas porterías pese al dominio culé

Ambos equipos vieron puerta y se rebasó la línea de más de 2.5 goles en los dos últimos precedentes entre ambos, saldados en ambos casos con triunfo azulgrana por 1-3. El Elche encontró la vía del gol en las dos citas de la mano de Rafa Mir en Montjuïc y de Álvaro Rodríguez ante su afición.

Las tropas de Martín Anselmi mostraron mordiente y colmillo en Riazor el pasado lunes antes de abrochar las tablas. Por su parte, el Barcelona encajó en sus dos ensayos estivales más recientes, recibiendo dos tantos ante el Basilea y uno frente al Al Ahly en el Gamper.

Con una cuota por encima del par, esta opción se erige como la jugada con más valor de nuestros pronósticos para el Elche vs Barcelona. El patrón reciente de ambos contendientes respalda claramente el pronóstico.

Elche vs Barcelona Apuesta 2: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles a cuota 2.05 en 1xbet

Adeyemi estrenará su casillero de participaciones de gol

Adeyemi llega lanzado y con la flecha hacia arriba. Disputó 79 minutos de altísimo nivel frente al Basilea, abriendo el marcador tras tirar la diagonal desde la banda derecha para, más tarde, regalar la asistencia del gol a Hamza Abdelkarim.

Las sensaciones apuntan a que le ha ganado la partida a Anthony Gordon en el once titular, partiendo previsiblemente desde el extremo izquierdo. Con Raphinha asumiendo labores de falso nueve por el carril central, Adeyemi disfrutará de situaciones constantes de uno contra uno frente a los carrileros del Elche, un escenario idóneo para generar peligro tanto en la definición como en la última pase.

Conviene tener en cuenta el riesgo lógico de la apuesta: parte de su valor se diluiría si Flick decide arrancarle desde el banquillo. Aun así, su velocidad al espacio supondría un dolor de cabeza constante si entra como revulsivo en la segunda mitad.