Nueva Zelanda vs Chile pronóstico: Chile busca ganar | 30/03/2026

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Mejores apuestas Nueva Zelanda vs Chile

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Ambos equipos sí anotan ⭐ 1.58 en 1xBet

Más de 2.5 goles⭐ 1.32 en 1xBet

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La Roja arrancó el año con triunfo abismal ante un Cabo Verde que aguantó hasta donde pudo el aguante físico del rival enfocados en el ataque del plantel sudamericano en el Eden Park.

Como segundo reto en la serie de duelos amistosos internacionales, el equipo de Nicolás Cordova enfrentará a Nueva Zelanda en calidad de local y con miras a la próxima justa internacional a arrancar en verano de este año. Un nuevo proyecto que convence a los aficionados chilenos y que promete mucho en el proceso de cuatro años o más.

Por lo que es viable que sea un partido apretado, pero ganable para La Roja en Nueva Zelanda.

Alineaciones Nueva Zelanda vs Chile

Posible alineación de Nueva Zelanda:

Crocombe, Payne, Suman, Bindon, De Vries, Thomas, Stamenic, McCowatt, Just, Old, Waine

Posible alineación de Chile:

Vigouroux, Hormazábal, Kuscevic, Maripán, Suazo, Echeverría, Pizarro, Altamirano, Osorio, Cepeda y Brereton Díaz

1er Pronóstico Nueva Zelanda vs Chile: Gana Chile⭐@1.27 por 1xBet

Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, la Selección de Chile se encuentra en Auckland, Nueva Zelanda, realizando una gira en la búsqueda de un recambio generacional de una plantilla que no pudo clasificarse a la justa internacional a jugarse de junio a julio de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

La Roja llega de vencer 4-2 a Cabo Verde en un amistoso disputado en el Eden Park la semana pasada y, el último antecedente oficial de ambas selecciones, se dio en septiembre de 2025, con victoria 2-1 de La Roja a los neozelandeses.

Conforme a los últimos resultados, es viable una victoria de Chile en la cancha del Estadio Eden Park de Auckland.

2do Pronóstico Nueva Zelanda vs Chile: Ambos equipos sí anotan⭐ @1.58 por 1xBet

Con respecto a los últimos compromisos de los dos equipos, se destacan con una anotación mínima de un gol por bando. Además de que La Roja viene anímicamente bien para encarar este compromiso en calidad de visitante y con miras a un proceso de cuatro años o más.

Los locales suman cuatro derrotas consecutivas y un empate en cinco partidos amistosos, siendo preocupante por la calidad de rivales a enfrentar en el campeonato internacional de este año. Su efectividad en la ofensiva es de menos del 70% de lo esperado a comparación de la Roja, con un porcentaje arriba del 80% en su último encuentro.

Por lo que los resultados recientes respaldan a que ambos equipos anoten en el campo de Auckland, Nueva Zelanda.

3er Pronóstico Nueva Zelanda vs Chile: Más de 2.5 goles ⭐ @1.32 por 1xBet

En cinco partidos consecutivos, La Roja se ha caracterizado por ser un equipo capaz de concretar uno o más goles en un partido; mientras que los All Whites mantienen atención en la defensa y poseen la calidad para culminar con un tanto a su favor.

Los dos equipos se han destacado por manejar un juego de ida y vuelta, aunque los chilenos dieron una cara distinta en su compromiso anterior tras no convencer a su afición con un pésimo nivel manejado por más de dos años.

Se espera un partido con mucho movimiento en las porterías, por lo que se respalda un marcador arriba de los 2.5 goles en el Eden Park.