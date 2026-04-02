Mallorca vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 04/04/26

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Mejores apuestas Mallorca vs Real Madrid

Primera mitad - Real Madrid ⭐ @ 2.08 en 1xBet

Vinicius Junior marca en cualquier momento ⭐ @ 2.75 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.71 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Mallorca 1-2 Real Madrid

Mallorca 1-2 Real Madrid Predicción de goleadores: Pablo Torre - Vinicius Junior, Kylian Mbappé

El Real Madrid disfrutó una quincena fantástica antes del parón internacional. Mantuvieron vivas sus esperanzas de título en LaLiga con tres victorias consecutivas sobre Celta de Vigo, Elche y Atlético de Madrid. El equipo de Álvaro Arbeloa también eliminó al Manchester City con un global de 5-1 para avanzar en la Champions League.

Sin embargo, todavía están a cuatro puntos del líder, el Barcelona, en la carrera por el título español. Solo les sirve una victoria en las Islas Baleares este fin de semana.

El Mallorca realizó un cambio en el cuerpo técnico, con Martin Demichelis reemplazando a Jagoba Arrasate. Han sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos bajo el mando del argentino. Una victoria por 2-1 sobre el Espanyol fue un gran positivo el mes pasado, pero también han perdido 2-1 ante el Elche, otro equipo en apuros.

Alineaciones Probables Mallorca vs Real Madrid

Posible alineación del Mallorca:

Rajković, Mojica, Valjent, Raíllo, Maffeo, Mascarell, Costa, Joseph, Torre, Virgili, Muriqi

Posible alineación del Real Madrid:

Lunin, Carvajal, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Pitarch, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Las mejores apuestas Mallorca vs Real Madrid

1er Pronóstico Mallorca vs Real Madrid: Primera mitad - Real Madrid @ 2.08 en 1xBet

El Mallorca ha fallado consistentemente en rendir en la primera mitad de los partidos esta temporada. Han anotado solo el 35% de sus goles de liga antes del descanso. Mientras tanto, han concedido el 57% de sus goles totales en los primeros 45 minutos.

Esa tendencia ha sido particularmente notable en casa. Su diferencia de goles en la primera mitad es de -7 frente a sus aficionados. Sin embargo, su diferencia de goles en la segunda mitad en Palma es de un impresionante +10.

El Real Madrid llega al partido con impulso tras cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Arbeloa cuenta con jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham tras superar sus lesiones. Dado el pobre récord del Mallorca antes del descanso, apostar a que los Blancos estarán por delante al medio tiempo parece ofrecer valor.

El Mallorca ha fallado consistentemente en rendir en la primera mitad de los partidos esta temporada. Han anotado solo el 35% de sus goles de liga antes del descanso. Mientras tanto, han concedido el 57% de sus goles totales en los primeros 45 minutos.

Esa tendencia ha sido particularmente notable en casa. Su diferencia de goles en la primera mitad es de -7 frente a sus aficionados. Sin embargo, su diferencia de goles en la segunda mitad en Palma es de un impresionante +10.

El Real Madrid llega al partido con impulso tras cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Arbeloa cuenta con jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham tras superar sus lesiones. Dado el pobre récord del Mallorca antes del descanso, apostar a que los Blancos estarán por delante al medio tiempo parece ofrecer valor.

2ºPronóstico Mallorca vs Real Madrid: Vinicius Junior marca en cualquier momento @ 2.75 en 1xBet

Fede Valverde y Vinicius Junior han sido los dos jugadores que más se han beneficiado del nombramiento de Arbeloa en enero. El uruguayo está suspendido, pero Vinicius debería ser titular, a pesar de viajar de regreso desde Florida a mitad de semana.

El jugador de 25 años recuperó su mejor nivel tras el cambio de entrenador. Ha anotado 11 veces en 17 partidos desde la salida de Xabi Alonso, con quien mantenía una relación tensa. Esto incluye dobletes en sus dos últimas citas contra Manchester City y Atlético de Madrid.

Dado que Kylian Mbappé podría no estar preparado para jugar los 90 minutos completos, la responsabilidad recaerá en Vinicius para liderar el ataque. Realizó cinco tiros, cuatro de los cuales fueron entre los tres palos, en el último derbi madrileño. Respaldar que el delantero vuelva a marcar el sábado podría ser una jugada inteligente.

3er Pronóstico Mallorca vs Real Madrid: Ambos equipos marcan @ 1.71 en 1xBet

El Mallorca ha sido sólido defensivamente en las últimas temporadas, pero no es el caso este año. Han concedido 1.62 goles por partido en LaLiga, lo que es el cuarto peor récord. Su xGA de 49.4 también los sitúa entre los tres últimos.

Eso sugiere que hay muchas razones para que los delanteros del Real Madrid esperen con ansias este partido. Aun así, ha habido mejoras ofensivas en el Mallorca desde la llegada de Demichelis.

El principal cambio ha sido el regreso del fichaje de verano Pablo Torre al equipo en el rol de número 10. El exjugador del Barcelona ha respondido anotando en partidos consecutivos. Ofrecerá apoyo al delantero Vedat Muriqi, quien es el segundo máximo goleador de LaLiga con 18 goles, cinco menos que Mbappé.

Respaldar a ambos equipos para anotar parece buena opción con una probabilidad implícita del 57.1%. Esa apuesta se ha cumplido en cada uno de los últimos tres partidos de liga del Mallorca, así como en los últimos tres del Real Madrid.