Inglaterra vs Nueva Zelanda Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 06/06/26

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Mejores apuestas Inglaterra vs Nueva Zelanda

Inglaterra -2 (Hándicap 1X2) ⭐ @ 1.45 en 1xBet

Ambos equipos marcan (No) y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Inglaterra Más de 1.5 goles en la 1.ª mitad ⭐ @ 2.35 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Inglaterra 3-0 Nueva Zelanda

Inglaterra 3-0 Nueva Zelanda Pronóstico de goleadores: Inglaterra: Kane, Rogers, Bellingham - Nueva Zelanda: N/A

Inglaterra se enfrenta a los All Whites de Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa, con los hombres de Thomas Tuchel ultimando detalles para el Mundial 2026.

Los Three Lions dejaron algunas dudas en los amistosos de marzo. Inglaterra no pasó del empate milagrero en los últimos minutos ante Uruguay, antes de sufrir su primera derrota de la historia contra Japón en Wembley. Además, la lista de convocados de Tuchel para la fase final de este verano levantó cierta polémica, por lo que el técnico alemán tiene mucho trabajo por delante para ganarse la confianza de la afición.

El cuarteto de jugadores del Arsenal que viste la elástica inglesa —Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze— ha disfrutado de un descanso prolongado. Los Gunners tuvieron que lidiar con la tremenda decepción de perder la final de la Champions League antes de poner rumbo a Florida. Dean Henderson se encuentra en una situación similar tras su aventura en la Conference League con el Crystal Palace. Esto significa que es bastante improbable que alguno de ellos tenga minutos contra Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda también estará presente en la fase final del Mundial este verano. Sin embargo, su moral habrá quedado por los suelos tras encajar un doloroso 4-0 ante Haití el pasado martes. Aunque al descanso solo perdían por un gol, los All Whites se desfondaron en la segunda mitad tras un carrusel de sustituciones.

Inglaterra no se ve las caras con Nueva Zelanda desde 1991, por lo que el historial entre ambos nos dice más bien poco. Es muy probable que los All Whites salgan de inicio con Chris Wood, delantero centro bien conocido por su trayectoria en el Nottingham Forest de la Premier League. Inglaterra será su último rival antes de arrancar su andadura mundialista en el Grupo G. Los neozelandeses encadenan ocho partidos oficiales sin ganar, remontándose su última victoria al pasado junio frente a Costa de Marfil.

Alineaciones Probables Inglaterra vs Nueva Zelanda

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Rashford, Bellingham, Rogers, Kane

Posible alineación de Nueva Zelanda:

Paulsen; Surman, Bindon, Payne, Cacace, Stamenic, Rufer, Singh, Just, Randall, Wood

Las mejores apuestas Inglaterra vs Nueva Zelanda

1er Pronóstico Inglaterra vs Nueva Zelanda: Inglaterra -2 (Hándicap 1X2) @ 1.45 en 1xBet

Los Three Lions ganarán por un margen de al menos tres goles

Teniendo en cuenta que Nueva Zelanda viene de recibir cuatro goles contra Haití, resulta sorprendente encontrarse con esta cuota para el triunfo de Inglaterra por tres goles de diferencia. Los mercados de esta casa de apuestas reflejan que solo hay un 45.45% de probabilidades de que esto ocurra.

Es de justicia admitir que Inglaterra no saldrá con su once de gala. Lo normal es que el bloque del Arsenal se reserve en este choque de preparación y aparezca en el último test frente a Costa Rica. Esto le dará un escenario ideal a Thomas Tuchel para experimentar sobre el verde, dando carrete a futbolistas como Kobbie Mainoo y Morgan Rogers.

A pesar de las rotaciones, la plantilla de los All Whites adolece de una falta flagrante de experiencia al máximo nivel. Chris Wood es el único que compite con regularidad en la exigente Premier League. Tuchel exigirá a los suyos salir a morder desde el pitido inicial tras aterrizar en tierras norteamericanas.

2ºPronóstico Inglaterra vs Nueva Zelanda: Ambos equipos marcan (No) y más de 2.5 goles @ 1.95 en 1xBet

Los All Whites no deberían poner en aprietos a la zaga inglesa

El gran baluarte de Nueva Zelanda es Chris Wood, el corpulento delantero del Nottingham Forest. Wood conoce a la perfección a los centrales ingleses tras haberse visto las caras con ellos durante años. Más allá de su figura, este combinado de los All Whites carece de ese factor diferencial o de genialidad que asuste a una potencia.

De hecho, Nueva Zelanda solo ha sido capaz de firmar cinco dianas en sus últimos nueve amistosos internacionales, una racha que incluye citas contra rivales de menor entidad como Haití, Polonia y Australia.

Por su parte, Inglaterra completó su fase de clasificación para el Mundial sin encajar un solo gol. Es cierto que recibió un tanto en cada uno de los amistosos de marzo contra Uruguay y Japón, pero su nivel futbolístico está a años luz de los All Whites, que ocupan actualmente el puesto 98 del ranking FIFA.

Apostar a que Inglaterra anota tres o más goles y mantiene su portería a cero, con una probabilidad estimada por el operador de apenas el 37.04%, es una opción de gran valor.

3er Pronóstico Inglaterra vs Nueva Zelanda: Inglaterra Más de 1.5 goles en la 1.ª mitad @ 2.35 en 1xBet

Dos o más goles en la primera mitad para los de Tuchel

Es muy posible que Tuchel ponga en liza un once bastante competitivo para los primeros 45 minutos. Incluso el capitán, Harry Kane, podría participar durante el primer acto. Hombres como Rashford y Rogers saltarán al césped con ganas de reivindicarse y demostrar su olfato goleador ante el técnico germano.

Por ello, resulta extraño que las cuotas de este operador contemplen solo un 39.2% de probabilidades de que Inglaterra marque dos goles antes del descanso. Mirando el historial contra naciones de un potencial similar al de Nueva Zelanda, como Letonia, observamos que Inglaterra suele finiquitar los trámites por la vía rápida.

En octubre del año pasado, ya ganaban por tres goles al descanso en un plácido 0-5 en territorio letón. Tras el desaguisado de los All Whites ante los haitianos, este mercado se presenta como un auténtico regalo.