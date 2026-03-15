Colo Colo vs Huachipato: pronóstico de Liga de Primera | 16/03/2026

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Mejores apuestas Colo Colo vs Huachipato

Gana Colo Colo⭐ 1.56 en 1xBet

Under de 2.5 goles⭐ 1.90 en 1xBet

Maximiliano Romero anota en cualquier momento⭐2.40 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda un triunfo 2-0 de Colo Colo a Huachipato.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colo Colo vs Huachipato son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Colo Colo se alista para su duelo ante Huachipato por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026, donde recibirán a los Acereros en la cancha del Monumental de Santiago de Chile.

Las buenas noticias se presentaron en el vestidor de Fernando Ortiz al ir recuperando jugadores que venían con problemas físicos. Uno de los primeros es Claudio Aquino, quien ya se encuentra entrenando al parejo del plantel tras un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Conforme a sus últimos resultados, se respalda un triunfo de Colo Colo a Huachipato en la cancha del Monumental David Arellano.

Alineaciones Probables Colo Colo vs Huachipato

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Sosa, Ulloa, Vidal, Correa, Alarcón, Méndez, Aquino, Romero

Posible alineación de Huachipato:

Odriozola, León, Malanca, Caroca, Velásquez, Sepúlveda, Cañete, Silva, Briseño, Altamirano, Martínez

1er Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Gana Colo Colo⭐@1.56 por 1xBet

En sus últimos cinco compromisos, el Cacique ha equilibrado la balanza a su favor tras un pésimo arranque de torneo. Tanto de local, como de visitante, el plantel de Fernando Ortiz suma cuatro victorias y dos derrotas como el actual líder del torneo, con 12 puntos en seis fechas disputadas.

Mientras que Huachipato se encuentra en la cuerda floja de salir de la pelea por un lugar en copas sudamericanas al contar con una victoria y dos derrotas en calidad de visitante. Un equipo sigue sin convencer en su defensa con cuatro goles en contra y efectividad de menos del 40%.

Por lo que es viable que los Albos saquen la victoria en esta jornada 7 por la Liga de Primera 2026.

2do Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Under de 2.5 goles⭐ @1.90 por 1xBet

Pese a que Colo Colo ha demostrado mejoría en su ofensiva conforme avanzan las jornadas, el equipo sigue sacando resultados con marcadores por debajo a uno o dos goles concretados por juego.

Mientras que los Acereros sólo cuentan con una victoria en calidad de visitante, siendo un tema que preocupa a su afición al mantenerse en la orilla de salir posiciones a copas sudamericanas y perderse por debajo del top10 en la Liga de Primera de Chile.

Conforme a sus últimos resultados, es viable que el encuentro termine con un marcador por debajo de dos goles en el Monumental de Santiago de Chile.

3er Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Maximiliano Romero anota en cualquier momento⭐ @2.40 por 1xBet

La ofensiva del Cacique sigue siendo un tema de que hablar en la Liga de Primera al sumar seis anotaciones en seis fechas.

Tres de estos goles fueron hechos por el delantero argentino, Maximiliano Romero, en la última victoria frente Audax Italiano, así como en el triunfo ante Unión La Calera y la derrota frente a Deportes Limache.

Exigido por su alta experiencia, el albiceleste busca superar su marca del torneo pasado de seis goles en 13 partidos con O’ Higgins. Como titular, Maxi se ha convertido en una pieza clave en el sistema de juego de Fernando Ortiz, con tres goles en seis duelos.

Su calidad frente al marco rival, lo hacen como un fuerte candidato a anotar frente a Huachipato en casa.