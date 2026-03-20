Barcelona vs Rayo Vallecano Pronóstico y Apuestas LaLiga | 22/03/26

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Mejores apuestas Barcelona vs Rayo Vallecano

Raphinha anota en cualquier momento ⭐ @ 2.30 en 1xBet

Más de 2.5 goles del Barcelona ⭐ @ 1.76 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.69 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Barcelona 3-1 Rayo Vallecano.

Predicción de goleadores: Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo - Rayo Vallecano: Jorge de Frutos.

El Barcelona tuvo un comienzo tambaleante en su enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Newcastle el miércoles. Sin embargo, tomaron el control total en la segunda mitad y sellaron una victoria de 7-2.

El equipo de Hansi Flick también ha ganado sus últimos 4 partidos de liga. Podrían extender temporalmente su ventaja en la cima a siete puntos ganando este partido.

El Rayo Vallecano está involucrado en la batalla por evitar el descenso, pero está invicto en los 6 encuentros de liga anteriores a este. Cuatro de ellos acabaron en empate, incluido el último enfrentamiento en casa contra el Levante. En general, el conjunto de Íñigo Pérez está mostrando lo suficiente como para sugerir que finalmente conseguirá la permanencia.

Alineaciones Probables Barcelona vs Rayo Vallecano

Posible alineación del Barcelona:

Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Espart, Bernal, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Batalla, Espino, Felipe, Lejeune, Balliu, Gumbau, Ciss, García, Díaz, Akhomach, De Frutos.

Las mejores apuestas Barcelona vs Rayo Vallecano

1er Pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano: Raphinha anota en cualquier momento @ 2.30 en 1xBet

Hubo algunas dudas sobre el nivel de Raphinha a principios de este mes. Sin embargo, algo claramente ha hecho clic en los dos partidos anteriores.

El brasileño marcó un hat-trick el pasado fin de semana contra el Sevilla. Eso llevó su cuenta de la temporada en LaLiga a 11 goles, un retorno impresionante en una campaña plagada de lesiones. Promedia un gol cada 110 minutos en la máxima categoría española.

Raphinha también estuvo en su mejor momento a mitad de semana, anotando dos veces y asistiendo en dos ocasiones en la goleada al Newcastle. Tuvo cinco intentos en ese partido, más que cualquier otro jugador en un enfrentamiento de la Liga de Campeones muy abierto.

En la forma actual, respaldar a Raphinha para anotar en cualquier momento ofrece valor, con una probabilidad implícita del 45.5%.

2ºPronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano: Más de 2.5 goles del Barcelona @ 1.76 en 1xBet

El Rayo Vallecano ha causado problemas al Barcelona en las últimas temporadas. Los dos encuentros en 2025 produjeron solo tres goles en total. Sin embargo, las circunstancias de cara a este partido son diferentes.

Al igual que el Barça, el Rayo también estuvo involucrado en acción europea esta semana. Tendrán que lidiar con un rápido cambio para este partido del domingo a mediodía, tras su compromiso del jueves en Conference League. El equipo madrileño también jugó el lunes en LaLiga.

El Rayo ha concedido un promedio de tres goles por partido en sus desplazamientos contra los cuatro primeros esta temporada. Eso sugiere que tendrán dificultades para mantener a raya a un Barça que suele marcar muchos goles.

En la liga, el equipo de Flick promedia 2.55 xG y 2.75 goles por cada 90 minutos. En ambos casos, tienen el mejor registro en la máxima categoría española. El Barcelona ha anotado al menos tres veces en el 79% de sus partidos de liga en casa. Ofrecen buen valor para marcar más de 2.5 goles en este partido también.

3er Pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano: Ambos equipos marcan @ 1.69 en 1xBet

El Barça ha concedido dos goles en sus partidos en el Camp Nou durante la última semana. Probablemente, algunas lesiones defensivas han contribuido a esa situación.

Alejandro Balde sigue fuera, por lo que el ofensivo Joao Cancelo debería seguir como lateral izquierdo. El lateral derecho titular, Jules Kounde, también está fuera de juego. Hay dudas adicionales sobre el portero, Joan García, y el habitual en defensa, Eric García, de cara a este partido.

Esos factores animarán al Rayo Vallecano. Los visitantes tienen velocidad en el ataque, particularmente con los extremos Álvaro García e Ilias Akhomach. Confiarán en romper la línea alta del equipo local en algunos momentos de este encuentro.

En seis de los últimos ocho partidos del Rayo en LaLiga marcaron ambos equipos. Apostar por ambos equipos para marcar también ha sido una apuesta ganadora en los últimos tres partidos del Barça. Por lo tanto, BTTS parece atractivo para las apuestas Barcelona vs Rayo Vallecano, con una probabilidad implícita del 57.1%.