El Barcelona no conoce la derrota ante el Racing en 18 enfrentamientos. Seis de sus últimos 8 encuentros han tenido 3 o más goles, así que esperamos 90 minutos entretenidos.

Mejores apuestas Barcelona vs Racing Santander

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.80 en 1xbet

Anthony Gordon dará una asistencia ⭐ @ 2.62 en 1xbet

Total de tiros a puerta del partido - Más de 12 ⭐ @ 1.83 en 1xbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Racing Santander son cortesía de 1xbet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 3-1 Racing Santander

Pronóstico de goleadores: Barcelona: Raphinha, López, Yamal - Racing Santander: Zabiri

El Barcelona recibe al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou el miércoles. Los locales han ganado los cinco partidos que llevan disputados en LaLiga 2026/27, mientras que el recién ascendido Racing es décimo tras un comienzo esperanzador.

El equipo de Hansi Flick lidera la clasificación con 15 puntos. Ha marcado 21 goles en liga y venció 4-2 al Levante el domingo. Además, arrolló 5-1 a los gigantes neerlandeses del Feyenoord en la Champions League la semana pasada.

Raphinha suma ocho goles y tres asistencias en seis apariciones. Frenkie de Jong y Roony están ambos de baja por lesión de rodilla. Gerard Martín podría ser reservado tras sufrir un corte en la cara ante el Levante.

El Racing es décimo con siete puntos en su regreso a la máxima categoría. El equipo de José López ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de cinco partidos.

Vencieron 3-2 al Elche en casa y empataron 2-2 con el Villarreal. Cayeron 3-2 ante el Rayo Vallecano a principios de mes. Yassir Zabiri e Íñigo Vicente son sus principales amenazas ofensivas.

Alineaciones probables Barcelona vs Racing Santander

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Eric García, Cubarsí, Christensen, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

Posible alineación del Racing Santander:

Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Prati, Iván Martín, Pablo García, Canales, Íñigo Vicente, Zabiri

El Racing puede encontrar el gol ante el Barcelona

El Racing ha marcado en cuatro de sus cinco partidos desde su regreso a la máxima categoría. El Rayo Vallecano logró dos goles en el Camp Nou el mes pasado. El Levante después marcó dos goles ante el Barcelona el domingo.

El equipo de Flick ha encajado en tres de sus últimos cuatro partidos. El Feyenoord también logró marcar en su primer partido de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El Racing no es un equipo que se repliegue y defienda durante los 90 minutos. La principal preocupación es el historial de enfrentamientos directos: el Barcelona ha mantenido la portería a cero ante el Racing en sus últimos seis encuentros. Sin embargo, su planteamiento ofensivo hace que esta probabilidad implícita del 55,6 % sea una de las apuestas con mejor valor de nuestro pronóstico Barcelona vs Racing Santander.

Yassir Zabiri suma cinco goles en LaLiga con el Racing y parece listo para salir de titular como la principal amenaza ofensiva de los visitantes el miércoles.

Barcelona vs Racing Santander Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.80 en 1xbet

Gordon ofrece valor en el mercado de asistencias

Anthony Gordon sigue liderando al Barcelona en asistencias con cuatro en cinco partidos de liga. Volvió a ser titular en la victoria por 4-2 del domingo ante el Levante. Flick lo tiene asentado en la izquierda del tridente ofensivo.

Desde su llegada procedente del Newcastle, Gordon ha estado generando ocasiones para Raphinha y Lamine Yamal, que suman seis goles en liga cada uno.

El Barcelona ha marcado 21 goles en liga en cinco partidos. El Racing ha encajado en cuatro de sus cinco partidos esta temporada. La principal preocupación es la rotación, con Adeyemi y Olmo peleando por un puesto de titular. Confiar en que aporte otra asistencia entre semana con una probabilidad implícita del 38,2 % parece una cuota corta teniendo en cuenta su productivo arranque en Cataluña.

Barcelona vs Racing Santander Apuesta 2: Anthony Gordon dará una asistencia @ 2.62 en 1xbet

Apostando por otro partido de alto volumen

El Barcelona promedia 8,4 tiros a puerta por cada 90 minutos. El Racing suma otros cuatro por partido. Juntos, eso sitúa a los dos equipos ligeramente por encima de la línea de 12 tiros antes del pitido inicial.

El portero del Racing también promedia 4,6 paradas por cada 90 minutos, una cifra que sugiere que su defensa permite bastantes remates.

Raphinha por sí solo suma ocho goles en seis apariciones. Lamine Yamal y Fermín López añaden más amenaza ofensiva desde bandas. Es probable que el Racing pase largos tramos del partido persiguiendo el resultado, lo que debería generar bastante actividad frente a portería.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.