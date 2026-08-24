Pronósticos Barcelona vs Athletic Club: Raphinha liderará la victoria local

Nuestro experto en apuestas prevé otra actuación dominante del Barcelona, con gol de Raphinha en un triunfo cómodo para los locales.

Mejores apuestas para el Barcelona vs Athletic Club

Barcelona Hándicap -1 a cuota 2.00 en 1xbet

Raphinha anotará en cualquier momento a cuota 1.83 en 1xbet

Athletic Club anotará menos de 0.5 goles a cuota 2.25 en 1xbet

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado - Barcelona 3-0 Athletic Club

Pronóstico de goleadores - Barcelona: Raphinha x2, Anthony Gordon

Debido a que futbolistas de ambos clubes tuvieron un papel destacado con la selección española en el Mundial, ni el Barcelona ni el Athletic disputaron la Jornada 1. Ambas escuadras abrieron su participación el pasado fin de semana, y el arranque de los vigentes campeones fue sencillamente arrollador.

El Barça firmó un plácido 0-5 a domicilio frente al Elche, a pesar de reservar a varias de sus figuras internacionales. Un doblete de Fermín López encarriló el triunfo de los catalanes, que venían además de imponerse en cuatro de sus seis compromisos de pretemporada.

Por contra, el Athletic arrancó LaLiga 2026/27 tropezando en casa por 1-3 ante el Sevilla el sábado. La expulsión de Yuri Berchiche en el minuto 11 dejó a Los Leones en inferioridad numérica durante casi todo el choque. Un debut de pesadilla para Edin Terzić, quien ha tomado el relevo de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés este verano.

Alineaciones probables para el Barcelona vs Athletic Club

Alineación probable del Barcelona: J. García, Espart, Martín, Christensen, E. García, Bernal, Pedri, Gordon, Fermín, Yamal, Raphinha.

Alineación probable del Athletic Club: Simón, Laporte, Paredes, Yeray, Berenguer, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Areso, Canales, Guruzeta, I. Williams.

Dominio culé en el Camp Nou

Pese a dejar en el banquillo a nombres como Pedri o el flamante fichaje Anthony Gordon, el bloque de Hansi Flick le dio un auténtico repaso al Elche. Generaron nueve ocasiones claras de gol y firmaron un 4.38 de xG a lo largo de los 90 minutos. No hubo ni rastro de resaca internacional a pesar del gran volumen de mundialistas que acumula la plantilla azulgrana.

En la retaguardia, el Barça apenas concedió 0.70 xG en su estreno liguero. En su regreso al Camp Nou este jueves, los catalanes deberían mostrarse muy superiores a un Athletic aún en fase de construcción.

Terzić confía en dar la alternativa a varios jóvenes de la cantera. De hecho, los centrocampistas Beñat Gerenabarrena y Peio Canales partieron como titulares ante el Sevilla tras cuajar notables cesiones en la categoría de plata el curso pasado. Sin embargo, el nuevo técnico necesitará margen de tiempo para moldear un bloque verdaderamente competitivo.

El Barcelona ha salido victorioso por al menos dos goles de diferencia en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos. Buscar que se repita la historia se antoja una opción muy sensata esta semana, con una probabilidad implícita del 50%.

Barcelona vs Athletic Club Apuesta 1: Barcelona Hándicap -1 a cuota 2.00 en 1xbet

Raphinha brilla en su nueva demarcación

A pesar del interés mostrado por Julián Álvarez, el Barcelona no ha cerrado la llegada de ningún delantero centro este verano. Con las salidas consumadas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, la plantilla queda corta de '9' puros sobre el papel. Sin embargo, Flick parece decidido a replicar el modelo del PSG, apostando por extremos para ocupar el carril central.

La fórmula funcionó a las mil maravillas en Elche el domingo por la noche, con Raphinha actuando como referencia arriba. El brasileño firmó una actuación soberbia coronada con un doblete y una asistencia, registrando ademas tres remates en total (más que ningún otro jugador del partido).

Raphinha ya le endosó dos tantos al conjunto bilbaíno en la Supercopa de España disputada el pasado mes de enero. A pesar de los contratiempos físicos, acumuló 13 goles en LaLiga la pasada campaña, dejando un promedio realizador de una diana cada 107 minutos.

Si las lesiones le respetan y mantiene el puesto como referencia ofensiva, Raphinha volverá a registrar números muy serios este curso. Su cuota para ver puerta en este choque encierra un valor enorme.

Barcelona vs Athletic Club Apuesta 2: Raphinha anotará en cualquier momento a cuota 1.83 en 1xbet

El muro local no cederá

El historial reciente entre ambos clubes deja muy pocos resquicios a la esperanza para el Athletic Club en su visita al Camp Nou. Han transcurrido más de dos años desde la última vez que le hicieron un gol al Barça. Desde aquella victoria por 2-1 en agosto de 2024, el conjunto de Flick cuenta por victorias a cero los cinco enfrentamientos posteriores.

Dadas las particularidades del Athletic en el mercado, limitadas a la incorporación de futbolistas vascos, no existen atajos para solucionar los problemas del gol. Terzić confía en que el extremo Nico Williams y el mediapunta Oihan Sancet den un paso al frente en la faceta realizadora; sin embargo, ambos vienen arrastrando problemas de forma y estado físico, por lo que su titularidad en Barcelona no está garantizada.

Los Leones promediaron apenas 1.13 goles por choque en el campeonato doméstico la pasada temporada; de hecho, solo cuatro equipos anotaron menos en toda la Primera División. Estos precedentes suponen un respaldo evidente para una zaga culé que ha ganado una solidez notable a lo largo de este 2026.

El equipo de Flick tan solo ha encajado dos tantos en sus últimos cinco compromisos ligueros como local, dejando su portería a cero en el 53% de los partidos ante su afición el curso pasado. Apostar por que el Barça mantendrá el cerrojo resulta muy atractivo, representando una probabilidad implícita del 44.4%.