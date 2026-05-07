Encontrar valor en partidos de trámite en las grandes ligas europeas

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Con solo unas pocas jornadas por delante en las "Big 5" de Europa, muchos equipos ya tienen la mente puesta en la playa. ¿Podemos explotar esta situación para encontrar apuestas de valor este fin de semana?

El mercado de apuestas sigue fijando las cuotas, por lo general, basándose más en la reputación que en la motivación real. Aquí tienes 4 partidos con equipos que ya tienen muy poco por lo que pelear.

Partidos del 9 al 10 de mayo en las grandes ligas

Evento Cuota ⭐ Empate/Frankfurt (Dortmund vs Frankfurt) 2.60 Victoria del Mallorca (Mallorca vs Villarreal) 2.10 Empate/Celta de Vigo (Atlético vs Celta de Vigo) 1.80 Roma -1 (Parma vs Roma) 2.75

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Aprovecha la Doble Oportunidad con las Águilas este fin de semana

El Borussia Dortmund ya ha cumplido los deberes que se propuso al inicio de la temporada. El BVB ha asegurado su plaza en la Champions League para el próximo año y ha presionado al Bayern todo lo posible en la Bundesliga.

La segunda plaza está prácticamente sentenciada, con una ventaja de cinco puntos sobre el RB Leipzig, que es tercero. A falta de dos jornadas, hay muy poco en juego para los hombres de Niko Kovac, más allá de intentar que sus estrellas acaben la campaña sin contratiempos físicos.

Es muy probable que las figuras del Dortmund ya estén centradas en llegar a tope a la fase final de la Copa del Mundo este verano.

Por el contrario, el Eintracht Frankfurt sigue peleando con uñas y dientes. Ocupan la octava posición, a solo un punto del Augsburgo, que marca la última plaza de acceso a competiciones europeas.

Aunque el estado de forma reciente del Frankfurt no es el ideal (solo una victoria en sus últimos cinco partidos), su motivación será mucho mayor que la del Dortmund este fin de semana. Con el Dortmund rotando minutos y las «Águilas» desesperadas por mantener vivo el sueño europeo, el mercado de Doble Oportunidad resulta muy tentador.

Podemos apostar por el empate o una machada del Frankfurt con una probabilidad implícita del 42.5%. Cuesta imaginar que los de Kovac metan una marcha más si el Frankfurt sale a por todas en el Signal Iduna Park.

Apostando por la supervivencia del Mallorca ante el Submarino Amarillo

El Villarreal ocupa actualmente la tercera posición en LaLiga y ya tiene garantizada la Champions por segunda temporada consecutiva. Además, aventaja en cinco puntos al Atlético de Madrid, por lo que no se juega mucho en su visita a Mallorca este fin de semana.

En cambio, para el Mallorca este partido lo es todo. Ocupan la 15ª posición y saben que una victoria ampliaría su colchón de dos puntos sobre la zona de descenso.

El conjunto bermellón es un equipo muy difícil de batir en su estadio. Ya ganaron al Real Madrid por 2-1 en Son Moix a principios de temporada y promedian 1.71 puntos por partido ante su afición. Es su rendimiento fuera de casa (0.53 puntos por partido) lo que les ha condenado este año.

A decir verdad, las casas de apuestas ya han detectado esto y dan al Mallorca como favorito. Sin embargo, todavía puede haber valor, ya que la probabilidad es de solo el 42.5%. Especialmente si tenemos en cuenta que es un equipo que se juega la vida en casa frente a un rival que ya parece estar de vacaciones.

El Atleti llega vulnerable contra el Celta tras dos semanas de muchas emociones

Si hay un equipo que parece destinado a pinchar este fin de semana, ese es el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Han sufrido mucho en las últimas dos semanas tras caer eliminados ante el Arsenal con un global de 2-1 en las semifinales de la Champions League.

Esa derrota en el Emirates pone fin a la mejor oportunidad del Atleti de levantar un gran título europeo en años. Esto, sumado a su situación actual en el campeonato doméstico, hace que el Celta de Vigo sea una opción muy a tener en cuenta.

Los de Vigo aún tienen opciones de arrebatarle la quinta plaza al Real Betis si consiguen los tres puntos y sus rivales tropiezan. El Celta promedia 1.59 puntos por partido como visitante esta temporada, por lo que están preparados para dar la sorpresa en el Metropolitano.

Con los madrileños agotados y anímicamente tocados, el Celta tiene un gran valor con una probabilidad del 58.8% al empate o victoria. También puedes apostar por su triunfo directo a cuota 3.50 con una probabilidad de apenas el 28.57%.

La Champions está a tiro para la Roma de Gasperini

A diferencia de los otros tres pronósticos, que se centran en ir contra equipos ya relajados, este caso es distinto.

Este fin de semana, la AS Roma visita a un Parma que transita por la zona media de la Serie A, con una oportunidad real de terminar entre los cuatro primeros. El equipo de Gian Piero Gasperini podría sellar su clasificación para la Champions League en este encuentro.

Actualmente, Milan, Juventus, Roma y Como están separados por solo cinco puntos a falta de tres jornadas. La Roma está a un solo punto de la Juventus, que ocupa la cuarta y última plaza de Champions. De hecho, están a solo tres puntos del Milan y tienen mejor diferencia de goles que los rossoneri.

El Parma de Carlos Cuesta no se juega absolutamente nada. Están a 20 puntos de Europa y 14 por encima del descenso. Si la Roma marca pronto, el Parma podría desmoronarse, tal como sucedió la semana pasada ante el Inter en un partido que coronó a los nerazzurri como campeones del Scudetto.

La Roma tiene el segundo mejor registro defensivo de la Serie A, mientras que el Parma solo ha marcado 25 goles en 35 partidos. Es muy probable que los visitantes mantengan su portería a cero; además, han marcado dos o más goles en ocho de sus últimos 12 partidos de liga.