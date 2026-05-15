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Lionel Messi se llevó el último Balón de Oro tras guiar a Argentina a la gloria mundialista en 2022. Sin embargo, el verdadero valor en las apuestas suele esconderse en los candidatos más inesperados.

Otorgado al mejor futbolista del torneo, el ganador del Balón de Oro lo deciden los representantes de los medios de comunicación a partir de una lista de candidatos seleccionada por el Grupo de Estudio Técnico (TSG).

Últimas cuotas al Balón de Oro del Mundial 2026: Principales favoritos

El Balón de Oro rara vez se decide en la fase de grupos. Para llevarse este galardón, un jugador suele necesitar arrastrar a su selección hasta las rondas finales. De hecho, los últimos 11 ganadores llegaron, como mínimo, a las semifinales.

Este mercado combina las estadísticas puras con la narrativa de ser el líder indiscutible de un equipo. Las cuotas al Balón de Oro del Mundial 2026 pueden variar según el estado de forma o las lesiones, por lo que vale la pena que consultes tu casa de apuestas local para ver las cuotas actualizadas.

Jugador Selección Posición Cuota Nota clave Harry Kane Inglaterra Delantero 8.00 Favorito al Balón de Oro y líder espiritual Lamine Yamal España Extremo 9.00 Motor creativo y sensación adolescente Kylian Mbappé Francia Delantero 10.00 Especialista de élite contrastado en Mundiales Michael Olise Francia Extremo 11.00 Doble amenaza con un rendimiento brutal Lionel Messi Argentina Delantero 11.00 Dos veces ganador y leyenda viva Vinícius Júnior Brasil Extremo 17.00 El ojito derecho de Ancelotti, en racha

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Cómo funcionan las apuestas al Balón de Oro del Mundial 2026

Como apostador, debes diferenciar entre el Balón de Oro (mejor jugador del torneo en general) y la Bota de Oro (máximo goleador). Aunque un delantero puede ganar ambos, el Balón de Oro se concede con frecuencia al futbolista que dicta el "relato" de la competición.

Más allá de alcanzar las fases finales, los periodistas que votan priorizan lo siguiente:

Influencia creativa: La capacidad para desarbolar bloques bajos y defensas muy cerradas.

La capacidad para desarbolar bloques bajos y defensas muy cerradas. Liderazgo: Los capitanes o los jugadores de referencia suelen contar con una ventaja narrativa innata.

Los capitanes o los jugadores de referencia suelen contar con una ventaja narrativa innata. Momentos decisivos: Los goles o asistencias en las eliminatorias directas tienen mucho más peso que el desempeño en la fase de grupos.

Los goles o asistencias en las eliminatorias directas tienen mucho más peso que el desempeño en la fase de grupos. Regularidad: Mantener un nivel de rendimiento sobresaliente a lo largo de los ocho partidos del torneo.

Favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Análisis jugador por jugador

Varios futbolistas ya se perfilan como firmes candidatos al Balón de Oro del Mundial 2026. La mayoría juegan en las selecciones favoritas para levantar el trofeo.

Hemos analizado a varios de los jugadores llamados a liderar a sus países. Sus actuaciones suelen marcar la diferencia para el equipo, lo que a su vez mueve los mercados de cada operador.

Harry Kane – alrededor de 8.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Kane llega al torneo no solo como capitán de Inglaterra, sino como el actual favorito para el Balón de Oro de la temporada. Su año en el Bayern de Múnich ha sido de locos, firmando 55 goles con su club. Sin embargo, su valor para el Balón de Oro del Mundial radica en su perfil de delantero total.

A las órdenes de Thomas Tuchel, se espera que Kane sea el cerebro del ataque inglés. Si rinde al máximo en las eliminatorias, estará de lleno en la conversación por ser el mejor jugador del torneo.

Lamine Yamal – alrededor de 9.00 para ganar el Balón de Oro 2026

La joya española de 18 años llega con una expectación enorme tras una temporada brutal en la que sumó 16 goles y 11 asistencias con el Barcelona. Si vas a apostar, vigila sus problemas en los isquiotibiales. Es muy probable que se pierda el debut contra Cabo Verde, lo que significa que quizás no veamos su mejor versión hasta la segunda fase del torneo.

Aunque esto podría limitar sus opciones iniciales para engordar las estadísticas, no perjudicará sus posibilidades de llevarse el Balón de Oro si brilla en los cruces. A los votantes les encantan las historias de niños prodigio y Yamal es el principal argumento creativo de una de las grandes favoritas.

Kylian Mbappé – alrededor de 10.00 para ganar el Balón de Oro 2026

El balance de Mbappé en los Mundiales (12 goles en 14 partidos) es legendario. A pesar de una temporada de debut bastante convulsa en el Real Madrid, sus números siguen siendo excelentes: 25 goles en LaLiga y 15 en la Champions League.

Curiosamente, Mbappé nunca ha ganado un Balón de Oro mundialista a pesar de sus registros goleadores. Para justificar esa cuota de 10.00, necesita ser el epicentro absoluto del ataque de Les Bleus. Ya fue clave en la remontada de Francia en la final de 2022; si repite exhibiciones así, tendrá los votos prácticamente en el bolsillo.

Michael Olise – alrededor de 11.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Olise es esa "doble amenaza" que perfectamente podría restarle votos a su compatriota Mbappé. Desde su fichaje por el Bayern de Múnich, acumula la espectacular cifra de 42 goles y 45 asistencias en 107 partidos.

Partiendo desde la banda derecha, su habilidad tanto para crear juego como para definir lo convierte en una pesadilla para cualquier defensa. Si Francia llega a la final y Olise eclipsa a Mbappé en las semis, su cuota de 10.00 tendrá un valor tremendo.

Lionel Messi – alrededor de 11.00 para ganar el Balón de Oro 2026

El único jugador de la historia con dos Balones de Oro (2014, 2022) llega ya con 39 años. Actualmente compite en la MLS, una liga que domina a placer con 12 goles en 14 partidos en lo que va de campaña, siendo también el MVP del torneo las dos últimas temporadas.

Aunque ya se ha quitado la presión de tener que ganar un Mundial, la exigencia física del torneo es su mayor obstáculo. Nos regalará destellos de genialidad absoluta, seguro, pero superar a rivales mucho más jóvenes a lo largo de siete u ocho partidos es una tarea complicada para apostar por él a esta cuota.

Vinícius Júnior – alrededor de 17.00 para ganar el Balón de Oro 2026

A pesar de tener un promedio goleador más discreto con su selección (9 goles en 48 internacionalidades), Vinícius está alcanzando su pico de forma en el momento perfecto. Sus dos golazos recientes al Espanyol sirvieron de aviso para las defensas internacionales.

Bajo la batuta de Carlo Ancelotti, que domina como nadie el arte de exprimir la velocidad del brasileño, Vinícius es el candidato ideal para dar un golpe sobre la mesa. Si Brasil rompe su sequía de títulos, él será, con casi toda seguridad, el rostro del éxito.

Apuestas con valor y tapados para el Balón de Oro 2026

El mejor jugador del torneo no siempre es el máximo goleador ni el gran favorito de las apuestas antes de arrancar. Ya vimos en su día a Oliver Kahn o a Diego Forlán llevarse el Balón de Oro gracias a torneos sencillamente antológicos.

Hay futbolistas capaces de transformarse en una competición corta y jugar el mejor fútbol de sus vidas; ahí es donde reside el verdadero valor para tus pronósticos.

Opciones con valor

Bruno Fernandes – alrededor de 21.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Si buscas un jugador fuera de los grandes focos del mercado actual, Fernandes es la opción más atractiva. Llega tras batir el récord de la Premier League con 21 asistencias en una sola campaña.

Con un centro del campo de muchísima calidad técnica a sus espaldas (Vitinha, Bernardo Silva y João Neves), Fernandes tendrá total libertad para buscar esos pases de alto riesgo pero de tremenda recompensa.

Erling Haaland – alrededor de 23.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Noruega no es una superpotencia mundial, pero ha logrado regresar a la fase final de un Mundial, en gran parte gracias al idilio de Haaland con el gol. El delantero firmó 16 tantos en ocho partidos de clasificación y se llevó la Bota de Oro de la Premier con 27 goles en 35 partidos.

Con Martin Ødegaard surtiéndole de balones, Haaland y Noruega pueden plantarse en las eliminatorias y, a partir de ahí, soñar con las semifinales.

Bukayo Saka – alrededor de 51.00 para ganar el Balón de Oro 2026

El extremo del Arsenal ha vivido una temporada frustrante por culpa de las lesiones. Sin embargo, volvió a mostrar su mejor nivel en el tramo final del curso con su club. Saka será el extremo titular en el esquema de Thomas Tuchel. Con dos goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos, está listo para ser decisivo con Inglaterra.

Tiene la capacidad de romper defensas con sus conducciones hasta la línea de fondo o castigar recortando hacia dentro con su pierna izquierda. Si Inglaterra llega lejos, su papel será fundamental.

Jugadores destacados de otras regiones

Aunque ha habido pocas sorpresas entre los ganadores del Mundial, sí que hemos visto semifinalistas muy inesperados, como la histórica trayectoria de Marruecos en Catar 2022. Por ello, los líderes de las selecciones potentes fuera de Europa y Sudamérica también pueden meterse en la pelea por el Balón de Oro.

Achraf Hakimi – alrededor de 51.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Ningún defensa ha ganado jamás el Balón de Oro, pero Hakimi es, en esencia, un creador de juego con alma de lateral. Sus seis asistencias en 12 partidos de Champions con el PSG esta temporada demuestran su tremendo impacto ofensivo.

Si Marruecos es capaz de repetir la gesta de 2022 y meterse en semifinales, Hakimi es el único zaguero con argumentos para romper la historia.

Mohamed Salah – alrededor de 67.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Podríamos estar ante el último gran baile de Mo Salah. Tras cerrar su etapa en el Liverpool al final de la temporada, su gran objetivo es reivindicarse para firmar un último gran contrato en su carrera.

El extremo egipcio ya fue el faro de su selección en la Copa de África a principios de año, anotando cuatro goles. Egipto tiene opciones serias de superar los cruces, incluso como uno de los mejores terceros. Si Salah guía a los suyos más allá de los dieciseisavos de final, la narrativa del "Rey Egipcio" ganará muchos enteros.

Brahim Díaz – alrededor de 201.00 para ganar el Balón de Oro 2026

El atacante del Real Madrid estuvo soberbio con Marruecos en la Copa de África disputada en su país a principios de año. Marcó cinco goles en siete partidos y se llevó la Bota de Oro del torneo, convirtiéndose además en el primer jugador de la historia en marcar en sus cinco primeras apariciones en una fase final de la CAN.

Es cierto que falló un penalti en aquella final, pero más de una casa de apuestas lo está infravalorando de forma exagerada en este mercado. Esto lo convierte en una apuesta con un valor tremendo si los Leones del Atlas vuelven a dar la campanada en Norteamérica.

Consejos de estrategia para apostar al Balón de Oro

Las apuestas al Balón de Oro dependen tanto de la brillantez individual como del éxito colectivo. La narrativa del torneo y la exposición mediática suelen inclinar la balanza tanto o más que las estadísticas puras.

Prioriza a los semifinalistas: Céntrate en jugadores que creas que van a llegar, como mínimo, a la penúltima ronda. Históricamente, el ganador siempre sale de ahí. El éxito del equipo es el filtro principal para los votantes.

Céntrate en jugadores que creas que van a llegar, como mínimo, a la penúltima ronda. Históricamente, el ganador siempre sale de ahí. El éxito del equipo es el filtro principal para los votantes. El "factor Tuchel": Busca futbolistas como Saka, que son debilidades tácticas para sus entrenadores y tienen los minutos prácticamente garantizados en el torneo.

Busca futbolistas como Saka, que son debilidades tácticas para sus entrenadores y tienen los minutos prácticamente garantizados en el torneo. Atento a la corriente mediática: Si un jugador llega como uno de los favoritos al Balón de Oro de la temporada (como Kane) tras un año espectacular en su club, la prensa ya estará predispuesta inconscientemente a ensalzarlo. Esto condicionará la percepción de quién está siendo el mejor en 2026.

Si un jugador llega como uno de los favoritos al Balón de Oro de la temporada (como Kane) tras un año espectacular en su club, la prensa ya estará predispuesta inconscientemente a ensalzarlo. Esto condicionará la percepción de quién está siendo el mejor en 2026. Creadores vs. finalizadores: Los goleadores puros van a por la Bota de Oro. El Balón de Oro suele premiar al jugador que lleva el tempo del partido y tiene un impacto global en el juego de su selección.

Los goleadores puros van a por la Bota de Oro. El Balón de Oro suele premiar al jugador que lleva el tempo del partido y tiene un impacto global en el juego de su selección. Oportunidades en las apuestas en directo: Si una estrella como Yamal se pierde el primer partido (por ejemplo, contra Cabo Verde), sus cuotas van a subir en cualquier operador. Si confías en que su selección llegará a la final, ese será el momento perfecto para lanzar tu pronóstico.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Balón de Oro del Mundial 2026

¿Cuál es la diferencia entre el Balón de Oro y la Bota de Oro?

La Bota de Oro es un premio objetivo: se la lleva el máximo goleador del torneo. El Balón de Oro es subjetivo: surge de una votación de los medios de comunicación para elegir al mejor jugador global de la cita mundialista.

¿Es obligatorio llegar a la final para ganarlo?

No es un requisito matemático, pero sí una ventaja enorme. Tanto Salvatore Schillaci (1990) como Diego Forlán (2010) se lo llevaron habiendo caído en semifinales, lo que demuestra que la brillantez individual puede, de forma excepcional, compensar una eliminación previa.

¿Puede un defensa ganar el Balón de Oro?

Tradicionalmente, la respuesta es no. Ningún defensa ha ganado nunca este premio. Sí han triunfado porteros (Oliver Kahn) y centrocampistas (Luka Modrić), pero los votantes suelen decantarse casi siempre por perfiles de ataque.

¿Es posible que gane un jugador revelación o tapado?

Futbolistas de selecciones como Marruecos o Colombia podrían dar la sorpresa, pero para ello tendrían que ser los líderes absolutos e indiscutibles de una trayectoria muy épica de su equipo en el torneo.