Cuotas para ganar LaLiga: La lesión de Raphinha cambia las apuestas

La nueva lesión de Raphinha sugiere que el Barça podría ser vulnerable por la acumulación de partidos en abril. ¿Es el Real Madrid la apuesta inteligente para ganar el título de LaLiga?

El Barça tiene una ventaja de cuatro puntos sobre sus rivales con nueve partidos por jugar, pero un calendario exigente sugiere que podrían tropezar.

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Barcelona

En su mejor momento, el Barcelona ha sido cómodamente el equipo más impresionante de España esta temporada. Han anotado 78 veces en LaLiga, lo que son 15 goles más que el Real Madrid. Cuando Lamine Yamal, Raphinha y Pedri están completamente en forma, son una fuerza atacante increíblemente fuerte.

Aunque los otros dos reciben más elogios, Raphinha es posiblemente el más importante de los tres. Es el jugador que lidera la presión con su nivel de energía. Cuando el brasileño está ausente, los oponentes tienen más tiempo para sacar el balón desde su defensa y apuntar con más regularidad a la alta línea defensiva del Barcelona.

El equipo de Hansi Flick ha perdido tres de sus nueve partidos de liga sin Raphinha esta temporada. Su única otra derrota en LaLiga fue en Girona en febrero. Estaban empatando ese partido 1-1 cuando el extremo fue sustituido a los 64 minutos.

Se espera que Marcus Rashford ocupe el flanco izquierdo. Sus estadísticas de ataque son impresionantes, habiendo registrado 9 goles y 9 asistencias en partidos de liga y de la Liga de Campeones. Esas cifras son de solo 18 titularidades, pero el jugador de 20 años no puede igualar el impacto de Raphinha sin balón.

Se espera que el exjugador del Leeds se pierda lo que podrían ser siete partidos en abril. Los próximos cuatro serán bastante exigentes, con un derbi contra el Espanyol intercalado entre tres enfrentamientos con el Atlético de Madrid. También podrían tener una semifinal de la UCL que jugar antes de que Raphinha se recupere de su lesión en el tendón de la corva.

Cuatro puntos es una ventaja significativa en esta etapa de la temporada. Sin embargo, el Barça mostró cansancio en casa contra el Rayo Vallecano en su partido anterior. El equipo de Flick perdió el conteo de xG por un margen de 1.56 a 1.39 y tuvieron la suerte de asegurar una victoria por 1-0.

Los viajes de final de temporada a Getafe, Osasuna, Alavés y Valencia podrían ser difíciles si los jugadores se fatigan. Esos equipos están luchando por evitar el descenso o por plazas europeas. Dada la lesión de Raphinha, el Barcelona parece ofrecer poco valor en sus cuotas actuales para ganar LaLiga.

Real Madrid

Con el Atlético fuera de la contienda, solo el Real Madrid puede evitar que el Barcelona gane su segundo título consecutivo. Los Blancos estuvieron cerca de abandonar la pelea cuando perdieron dos partidos seguidos de liga contra Osasuna y Getafe. En cambio, el gol desviado de Fede Valverde en el minuto 95 en Vigo en la jornada 27 parece ser un punto de inflexión.

Eso inició una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones antes del parón internacional. Un Álvaro Arbeloa bajo presión superó a Pep Guardiola en la Champions League. Inesperadamente, los Blancos lograron una cómoda victoria contra el Manchester City.

La decisión de jugar con el mediocampista de 18 años Thiago Pitarch está siendo exitosa y el Real Madrid se ha convertido en un equipo revitalizado. El adolescente volvió a ser titular cuando los Blancos ganaron el derbi 3-2 contra el Atleti en su partido más reciente.

Superar ese partido significa que ahora pueden mirar hacia un calendario doméstico más favorable. Sin embargo, mucho dependerá de qué equipos progresen en las competiciones europeas. El Barcelona es favorito para ganar su cuarto de final de la Liga de Campeones, mientras que el Real Madrid no lo es contra el Bayern Múnich.

Si esos partidos acaban exactamente como se espera, Los Blancos podrían llegar bastante más descansados al Clásico decisivo de mayo. Ya han vencido al Barça esta temporada en liga, dándoles la ventaja en el enfrentamiento directo.

El otro partido destacado que podría traer problemas al equipo de Arbeloaes fuera de casa contra el quinto clasificado, el Real Betis. Sin embargo, el equipo andaluz podría estar en las semifinales de la Europa League durante la semana siguiente.

Con Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Éder Militão nuevamente en forma, los problemas de lesiones del Real Madrid están mejorando. Parecen ofrecer valor para ganar LaLiga con una probabilidad implícita del 23.1%.