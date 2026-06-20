Francia vs Irak Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 22/06/26

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Mejores apuestas Francia vs Irak

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.834 en 1xBet

Ambos equipos anotan: No y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.15 en 1xBet

Ousmane Dembélé anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.87 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs Irak son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 4-0 Irak

Francia 4-0 Irak Pronóstico de goleadores: Francia: Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Francia se impuso en su debut por 3-1 ante Senegal gracias a un doblete de Kylian Mbappé. Este resultado supuso su cuarta victoria en cinco partidos en lo que va de 2026, siendo además la tercera ocasión en la que anotan tres o más goles.

Aunque al conjunto de Didier Deschamps le está costando dejar su portería a cero, este escenario se presenta como la oportunidad perfecta para poner fin a esa racha.

Por su parte, Irak sufrió un duro correctivo en su estreno al verse superada por 4-1 ante una Noruega impulsada por Erling Haaland. Ese tropiezo llegó precedido de una derrota por 2-0 en un amistoso frente a Venezuela, y el combinado asiático solo ha sumado dos victorias en todo el año 2026.

Con estos precedentes, parece poco probable que Graham Arnold y sus pupilos logren arañar un resultado positivo en Filadelfia.

Alineaciones Probables Francia vs Irak

Posible alineación de Francia:

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise; Dembélé, Doué, Mbappé.

Posible alineación de Irak:

Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Iqbal, Bayesh; Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi.

Las mejores apuestas Francia vs Irak

1er Pronóstico Francia vs Irak: Más de 3.5 goles @ 1.834 en 1xBet

Se espera un dominio absoluto de Francia

Atendiendo a las estadísticas, la diferencia de nivel entre Francia e Irak es abismal. Si bien es cierto que el combinado de Didier Deschamps no siempre golea a rivales teóricamente inferiores cuando tiene la oportunidad, su potencial ofensivo es innegable. De hecho, tres de sus últimos cuatro compromisos han registrado más de 3.5 goles.

Ninguna de las dos selecciones presenta nuevas bajas por lesión, aunque Deschamps cuenta con recursos de sobra para introducir rotaciones si lo estima oportuno. El cuadro galo posee, con probabilidad, el fondo de armario más potente de todo el torneo. Por el contrario, Graham Arnold podría verse obligado a modificar su once, aunque mantiene la buena noticia de tener disponible a Ali Jasim tras el golpe sufrido ante Noruega.

Independientemente de quiénes salgan de inicio en Les Bleus, su superioridad frente a los Leones de Mesopotamia debería ser incontestable. Esperamos un triunfo categórico de los europeos en Pensilvania.

2ºPronóstico Francia vs Irak: Ambos equipos anotan: No y más de 2.5 goles @ 2.15 en 1xBet

Una oportunidad de oro para la zaga de Les Bleus

A pesar de contar con un ataque temible, Francia no se ha mostrado especialmente sólida en tareas defensivas últimamente.

Selecciones como Brasil, Colombia, Costa de Marfil e Irlanda del Norte han logrado batir su portería este año, al igual que lo hizo Senegal el pasado martes. Su última portería a cero se remonta al partido contra Ucrania en noviembre, por lo que querrán cambiar esa dinámica este fin de semana.

Este encuentro debería ser redondo para Les Bleus en ambas áreas. Los iraquíes se quedaron sin ver puerta contra Venezuela en su último amistoso de preparación, y la línea defensiva francesa es netamente más fiable que la de Noruega. Además, los hombres de Deschamps habrán tomado nota de los desajustes cometidos ante Senegal.

Ante tal cantidad de talento ofensivo peleando por un puesto en el once, Irak podría llevarse una goleada severa. El combinado europeo debería certificar aquí un paso de gigante hacia las rondas eliminatorias.

Si buscas exprimir al máximo este mercado, una apuesta combinada que junte la victoria a cero con el número de tantos suele ser una gran opción en cualquier operador.

3er Pronóstico Francia vs Irak: Ousmane Dembélé anotará en cualquier momento @ 1.87 en 1xBet

Dembélé, a por su primer gol en una cita mundialista

Kylian Mbappé es el jugador con más opciones de ver puerta en este choque. Sin embargo, su cuota carece por completo de valor para el apostador. Por ello, hemos puesto el foco en buscar mejores oportunidades en otros futbolistas, fijándonos en la superestrella del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

El extremo aún no se ha estrenado como goleador con su selección en una Copa del Mundo, pero confiamos en que cambiará esa estadística aquí. Aunque el jugador del PSG no juegue en una posición tan adelantada con Francia como lo hace en su club, sigue siendo una amenaza descomunal.

Irak tiene demasiados frentes de los que preocuparse al medirse a este bloque francés, donde cualquiera de sus atacantes tiene calidad para marcar. Tras otra sólida campaña en la Ligue 1, te recomendamos apostar por que Dembélé dejará su firma en el marcador.