Cuotas al ganador del Mundial 2026: pronósticos y análisis de apuestas

Tras completarse la primera jornada de la fase de grupos, analizamos qué selecciones ofrecen un mayor valor en el mercado de ganador absoluto. Argentina y Brasil lideran la ofensiva sudamericana, mientras que muchas selecciones buscarán inspirarse en la histórica trayectoria de Marruecos hasta las semifinales en 2022.

Apostar por el ganador del Mundial es el mercado a largo plazo más popular. A medida que crece la expectación durante la cita más importante del calendario futbolístico, el interés por las apuestas también aumenta.

Como era de esperar, las cuotas al ganador del Mundial 2026 siguen cambiando constantemente. Como apostador, puedes intentar detectar el valor en ciertos equipos antes de que las selecciones comiencen a destacar en sus respectivos grupos.

En este artículo, repasaremos los grandes favoritos para alzar el trofeo, así como algunas de las posibles revelaciones. Además, te ofrecemos consejos estratégicos clave para realizar tus apuestas en este gran evento.

Últimas cuotas al ganador del Mundial 2026: principales favoritos

La calidad general de la plantilla es el factor determinante a la hora de configurar las cuotas para el ganador del Mundial 2026. Sin embargo, la experiencia en este tipo de torneos y el estado de forma reciente también juegan un papel crucial.

También hay que considerar el desempeño en fase de grupos y los posibles cruces en las eliminatorias de este torneo, ahora ampliado a 48 selecciones. Las lesiones, la profundidad de banquillo, la flexibilidad táctica y la calidad del seleccionador también tendrán impacto.

Recuerda verificar siempre las cuotas actuales en una casa de apuestas u operador con licencia en tu país.

Equipo Confederación Cuota ⭐ Notas Francia Europa 5.00 Demostración de fondo de armario ofensivo de élite en la segunda parte contra Senegal Inglaterra Europa 6.50 Sólida victoria en el debut España Europa 6.50 Frenada por Cabo Verde en su primer partido Argentina Sudamérica 8.50 Los vigentes campeones arrancaron con estilo Portugal Europa 10.00 Un arranque con dudas Brasil Sudamérica 11.00 Evitó la derrota a pesar de no mostrar su mejor versión

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cómo funcionan las apuestas al ganador del Mundial 2026

El mercado de ganador del Mundial consiste sencillamente en pronosticar qué selección alzará el trofeo. Las apuestas se suelen liquidar poco después de que concluya la gran final.

Las cuotas fluctuarán notablemente a lo largo del torneo, sobre todo durante las rondas de eliminación directa. A varias selecciones se les abrirá un camino más accesible, mientras que otras tendrán cruces muy duros rumbo a la final. Esto provocará giros drásticos en el mercado, al igual que cualquier noticia de última hora, como la lesión de un jugador clave.

También es posible apostar a otros mercados a largo plazo, como el ganador de cada grupo o los galardones individuales. Del mismo modo, puedes apostar por qué equipos llegarán a la final o en qué ronda caerán eliminados. Consulta siempre las reglas específicas de liquidación de cada casa de apuestas para estos mercados anticipados.

Favoritos para el Mundial 2026: análisis selección por selección

La mayoría de los campeones del mundo inician el torneo situándose entre los principales aspirantes. La profundidad de la plantilla, la organización táctica y la experiencia suelen marcar la diferencia entre los favoritos y el resto de los competidores.

Francia – cerca de 5.00 para ganar el Mundial 2026

La pólvora ofensiva de Francia no tiene rival, con nombres de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué peleando por un puesto.

No obstante, semejante constelación de estrellas puede generar tensiones en el vestuario. De hecho, ya han surgido rumores de falta de sintonía, lo que podría haber influido en que su cuota haya subido un 9% durante la última semana.

Didier Deschamps es un técnico curtido y guio a Les Bleus hacia la victoria en su debut frente a Senegal. Francia se mostró algo reservada en los primeros 45 minutos, registrando apenas un 0.02 de xG (goles esperados) en el primer tiempo.

Sin embargo, sacaron a relucir su versión más letal tras el descanso para terminar imponiéndose por 3-1, gracias en parte al doblete de Mbappé. Su descomunal fondo de armario en ataque y su facilidad para ver puerta en situaciones complicadas son las razones que los convierten en los claros favoritos para volver a coronarse campeones del mundo.

Inglaterra – cerca de 6.50 para ganar el Mundial 2026

Inglaterra se consolidó como una candidata habitual a lo largo de cuatro torneos bajo la batuta de Gareth Southgate. Ahora, Thomas Tuchel toma las riendas y cuenta con una calidad incuestionable en todas las líneas. Las señales son positivas para los Three Lions, ya que los últimos tres campeones del mundo iniciaron el torneo como terceros o colíderes del tercer puesto en las apuestas.

El instinto goleador de Harry Kane probablemente impulse a Inglaterra, al menos, hasta los cuartos de final una vez más. Sin embargo, el desgaste físico de futbolistas como Declan Rice y Bukayo Saka tras exigentes temporadas con sus clubes podría pasar factura. Inglaterra corre el riesgo de quedarse, de nuevo, a las puertas de su primer título en 60 años.

Sus cuotas se han acortado tras imponerse por 4-2 a Croacia en su debut. El equipo de Tuchel se mostró eléctrico en las transiciones y letal de cara a portería. Aun así, tendrán que ajustar los engranajes defensivos, ya que en este torneo quedan muchas delanteras bastante más potentes que la croata.

España – cerca de 6.50 para ganar el Mundial 2026

Desde que se alzara con la Eurocopa 2024 superando a todos sus rivales, España ha seguido impresionando. No pierde un partido oficial en el tiempo reglamentario desde octubre de 2023. Goza de una enorme profundidad y calidad en la medular, aunque arrastra dudas sobre el estado físico de sus extremos clave, Lamine Yamal y Nico Williams.

Teniendo esto en cuenta, su cotización actual parece un tanto baja, y la historia demuestra que rara vez compensa apostar por los favoritos unánimes antes del torneo. Desde 1966, solo tres selecciones que lideraban las apuestas antes de arrancar la competición terminaron levantando el trofeo.

España fue precisamente la última en lograrlo en 2010. No obstante, ir en contra de los favoritos del torneo en el mercado 1X2 habría reportado un impresionante beneficio de +35.98 unidades apostando tan solo 36 unidades desde 1998.

La cuota de La Roja ya ha subido de 5.00 a 7.00 tras su primer compromiso de la fase de grupos. El combinado de Luis de la Fuente se vio frenado por un sorprendente empate sin goles ante la modesta Cabo Verde. Al equipo le faltó colmillo en ataque durante todo el encuentro, y Lamine Yamal solo pudo disputar 20 minutos saliendo desde el banquillo mientras recupera el tono físico.

Por suerte para España, le quedan dos partidos muy accesibles ante Uruguay y Arabia Saudí para enderezar el rumbo. Con todo, los augurios no son los mejores para los españoles: solo dos de los últimos siete campeones del mundo tropezaron en su debut. Irónicamente, España fue una de esas selecciones, al caer 1-0 contra Suiza antes de acabar ganando el torneo en 2010.

Argentina – cerca de 8.50 para ganar el Mundial 2026

Los argumentos a favor de Argentina de cara a este 2026 parecen menos sólidos que en 2022, principalmente porque Lionel Messi ya tiene 38 años. Pese a ello, sigue rindiendo a un nivel excelso en el Inter de Miami y está plenamente aclimatado a las condiciones del territorio estadounidense. Lionel Scaloni se mantiene al frente de un bloque muy consolidado por parte de los vigentes campeones.

A una plantilla con una media de edad elevada podría resultarle complicado mantener el listón físico a lo largo de ocho encuentros. Solo la Italia de los años 30 y el Brasil de 1958 y 1962 lograron revalidar el título de forma consecutiva. Esto evidencia la titánica tarea que afronta la Albiceleste este verano, por lo que su cuota actual no parece encerrar demasiado valor.

Como dato curioso, apostar a que el campeón defensor perdía cada uno de sus partidos en los Mundiales desde 1998 habría generado un beneficio superior al 160%.

A pesar de esto, Argentina echó por tierra las estadísticas en su debut. Lionel Messi volvió a acaparar todos los focos en la contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, firmando un hat-trick y mostrando su versión más letal de cara a portería. Deberían imponer su ley sin problemas ante Austria el lunes, un triunfo que certificaría el liderato de grupo para los argentinos.

Portugal – cerca de 10.00 para ganar el Mundial 2026

Portugal siempre llega a las grandes citas con potencial para llegar lejos, y esta ocasión no es una excepción. Dispone de una hornada de jóvenes talentosos, entre ellos varias de las figuras del reciente éxito del PSG en la Champions League. A esto se suma la experiencia de Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, quien viene de batir un nuevo récord de asistencias en la Premier League.

El conjunto de Roberto Martínez cotiza a la baja en los mercados (lo que significa que sus opciones percibidas suben), experimentando una reducción del 18% en su cuota durante la última semana. Sus cuotas actuales previas al torneo son apenas un poco más altas que las que tenían Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. La historia reciente nos dice que buscar justo detrás de los dos grandes favoritos suele tener valor, y Portugal podría ser la apuesta inteligente.

A pesar de contar con un bloque muy equilibrado, los lusos dejaron dudas en su estreno frente a la RD del Congo. Tras adelantarse en el marcador, el cuadro de Martínez no supo cerrar el partido ni imponer su ley. Pagaron cara su pasividad cuando el conjunto africano puso las tablas a balón parado.

Lo más preocupante de este empate para Portugal fue que generó menos xG (0.64) que su rival (0.82), teóricamente inferior. Si terminan segundos de grupo por detrás de Colombia, su camino en las eliminatorias se complicará bastante: se cruzarían probablemente con Croacia en dieciseisavos de final, y luego con España o Austria en octavos.

Brasil – cerca de 11.00 para ganar el Mundial 2026

Carlo Ancelotti ha recibido el encargo de poner fin a los 24 años de sequía de Brasil en los Mundiales. La Seleção podría sacar partido de las condiciones de calor extremo, un factor al que a las selecciones europeas les suele costar más adaptarse.

Bajo las órdenes de Ancelotti, Brasil ha caído en amistosos ante Japón y Francia, y apenas pudo superar a Egipto por 2-1 en su último ensayo de preparación. No obstante, competir con una menor presión mediática podría beneficiarles, considerando que partieron como los máximos favoritos en las dos ediciones anteriores.

La pentacampeona encadenó siete victorias consecutivas justo antes del Mundial de 2022, pero acabó haciendo las maletas en cuartos de final. Idéntico destino sufrieron cuatro años antes, tras firmar un pleno de cuatro triunfos en los amistosos previos a aquella cita.

Superaron una auténtica prueba de fuego en su debut ante una selección de Marruecos que encadenaba 30 partidos invicta. Los marroquíes se adelantaron, pero Vinícius Júnior restableció la igualdad antes del descanso. Brasil evitó así perder su primer partido de la fase de grupos de un Mundial, algo que no le ocurre desde 1934. Es de esperar que tengan un camino más plácido frente a Haití y Escocia en los siguientes compromisos del grupo.

Apuestas con valor y opciones sorpresa para el Mundial 2026

Más allá de los grandes favoritos del Mundial 2026, existen otras selecciones capacitadas para dar un golpe sobre la mesa. Bloques tácticamente muy ordenados, generaciones emergentes o un cuadro de cruces favorable pueden abrir excelentes ventanas de oportunidad en el mercado de apuestas.

Selecciones como Turquía, Corea del Sur y Marruecos ya alcanzaron las semifinales en lo que va de siglo, mientras que Croacia se proclamó subcampeona del mundo en 2018.

Apuestas con valor

Noruega – cuota de valor cercana a 20.00

Han pasado 26 años desde la última aparición de Noruega en una gran cita internacional, pero se perfilan como una auténtica tapada en Norteamérica. Aunque sus lagunas defensivas podrían impedirles llegar hasta el final, cuentan con un seguro de gol de plenas garantías: Erling Haaland. El ariete del Manchester City perforó la red en 16 ocasiones durante la fase de clasificación, el doble que cualquier otro futbolista en Europa.

Con el respaldo de Martin Ødegaard y Antonio Nusa, apostar por que Noruega alcanza los cuartos de final o las semifinales encierra un gran valor. Tienen prácticamente asegurada, como mínimo, la segunda plaza del grupo tras arrollar a Irak por 4-1.

Un resultado positivo ante Senegal propiciaría un duelo a vida o muerte con Francia por el liderato de grupo. Evitar la segunda plaza sería vital para Noruega, ya que esquivaría cruces de dieciseisavos contra rivales espinosos como Ecuador o Costa de Marfil. En unos hipotéticos octavos de final, sus rivales podrían ser Brasil o Marruecos.

Estados Unidos – cuota de valor cercana a 30.00

Aunque el torneo se disputa en tres países coorganizadores, solo Estados Unidos se beneficiará del factor campo en cada una de las rondas. Si logran terminar en primera o segunda posición del Grupo D, jugarán todos sus cruces en territorio estadounidense.

Las selecciones anfitrionas suelen superar con creces las expectativas previas en las citas mundialistas. Si su jugador franquicia, Christian Pulisic, encuentra el ritmo idóneo, una trayectoria hasta los cuartos de final es un escenario del todo factible.

Desde luego, arrancaron la fase de grupos con buen pie al derrotar a Paraguay por 4-1. No obstante, superaron con creces lo que reflejaban las métricas subyacentes, anotando 4 tantos a pesar de registrar un xG de apenas 1.34.

Si logran dar continuidad a esto con otra actuación autoritaria frente a Australia, los norteamericanos bien podrían merecer una apuesta a ganador/colocado (each-way).

Marruecos - cuota de valor cercana a 32.00

Marruecos se mantiene invicta en sus últimos 30 compromisos internacionales dentro de los 90 minutos reglamentarios, una gesta estratosférica. El empate cosechado ante Brasil en su debut hizo total justicia a lo visto en el campo, llegando a registrar un xG de 1.52 frente al 1.23 de la canarinha.

Y todo ello a pesar de firmar prácticamente la mitad de toques en el área rival (13) en comparación con los 22 de Brasil. Los marroquíes desbordan calidad en la zona de creación y en la parcela ofensiva. Ayyoub Bouaddi y Brahim Díaz emergen actualmente como dos de las grandes realidades del fútbol africano.

Una victoria contra Escocia los colocaría con serias opciones de liderar el Grupo C. Atendiendo a los datos subyacentes, el combinado marroquí se presenta como una de las apuestas con más valor fuera del radar de los grandes favoritos.

Grandes tapadas internacionales

Fuera del círculo de los principales aspirantes en las apuestas al ganador del Mundial 2026, siempre hay margen para las sorpresas. La mayoría de los equipos cuentan con una o dos piezas clave capaces de inclinar la balanza.

Si estas individualidades entran en una racha de forma espectacular y se les presenta un cuadro de eliminatorias benévolo, algunas naciones con las que nadie cuenta podrían brillar con luz propia.

Colombia – cerca de 26.00 para ganar el Mundial 2026

A pesar de no haber superado nunca los cuartos de final en una cita mundialista, Colombia es otra de esas tapadas sumamente peligrosas. Atesoran una calidad diferencial en ataque liderada por Luis Díaz, sumada a un James Rodríguez que acostumbra a desplegar su mejor fútbol cuando se enfunda la elástica de su selección.

Incluso si terminan segundas por detrás de Portugal en el Grupo K, solo se medirían a otro segundo clasificado en los dieciseisavos de final. Esto sugiere que merece la pena apostar por que los finalistas de la Copa América 2024 firmarán una gran andadura.

Además, contarán con un respaldo masivo en las gradas y condiciones muy favorables en Estados Unidos. Tras batir a Uzbekistán en su debut, todavía tienen opciones muy serias de liderar el Grupo K.

Japón – cerca de 45.00 para ganar el Mundial 2026

A diferencia de casos como los de Noruega o Colombia, Japón no dispone de superestrellas mundiales que resuelvan partidos por sí solas. Sin embargo, presumen de un bloque sumamente equilibrado y una identidad de juego muy definida, madurada a lo largo de los años.

Llegan con la flecha hacia arriba tras encadenar seis victorias consecutivas en amistosos, habiendo doblegado a colosos como Inglaterra y Brasil en ese trayecto. Los Samuráis Azules son una gran opción para apostar a que firman el mejor Mundial de su historia alcanzando los cuartos de final. Ya demostraron su carácter en un vibrante empate 2-2 ante Países Bajos en su primer partido del grupo.

Senegal – cerca de 80.00 para ganar el Mundial 2026

A pesar de haber perdido su corona en la Copa Africana de Naciones a principios de año, Senegal mantiene intacta su confianza competitiva. Serán un peligro constante al contragolpe con la velocidad de Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr.

Estar encuadrados en un grupo tan exigente junto a Francia y Noruega podría obligarlos a medirse a un coco en los dieciseisavos de final. Es un hándicap, pero si logran reponerse de la derrota inicial ante Francia, el combinado de África Occidental atesora calidad de sobra para plantarse en los cuartos de final.

Ecuador – cerca de 120.00 para ganar el Mundial 2026

Tras haber encajado tan solo cinco goles en 18 partidos durante las eliminatorias de clasificación, Ecuador se perfila como un hueso duro de roer para las potencias del torneo. Con Moisés Caicedo blindando una retaguardia granítica, pueden mirarse en el espejo de la solidez defensiva que llevó a Marruecos al éxito en 2022.

Quizás adolezcan del instinto anotador necesario para levantar el título. No obstante, con una pizca de fortuna en las tandas de penaltis, no es descabellado vislumbrar un camino que los catapulte hacia las semifinales.

Turquía – cerca de 150.00 para ganar el Mundial 2026

La irrupción de jóvenes perlas como Arda Güler y Kenan Yıldız convierte a Turquía en otra alternativa muy peligrosa. Además, disponen del guante de Hakan Çalhanoğlu para castigar a balón parado.

Aunque muestran ciertas flaquezas en el plano defensivo, los dos triunfos por 1-0 en las eliminatorias de repesca de marzo sugieren que Vincenzo Montella ha dado con la tecla. Sobre el papel, Turquía se vio beneficiada por un sorteo benévolo en la fase de grupos.

No obstante, dejaron una imagen muy gris al caer por 2-0 ante Australia, lo que siembra serias dudas sobre sus aspiraciones reales en el torneo.

Factores que influyen en las apuestas anticipadas al Mundial

La mejor plantilla sobre el papel no siempre termina ganando el Mundial. Las selecciones campeonas necesitan, de forma invariable, que la fortuna les sonría en momentos puntuales de su camino a la gloria.

Un torneo corto suele premiar la combinación de equilibrio, fondo de armario y capacidad de adaptación. Existen varios factores que suelen resultar determinantes:

Profundidad de la plantilla

Lesiones de jugadores clave

Experiencia en fases finales

El sorteo de la fase de grupos

El cuadro de las eliminatorias directas

El registro defensivo

La calidad en la portería

El poderío a balón parado

Especialistas en tandas de penaltis

La veteranía del seleccionador

El factor campo o la condición de anfitrión

La aclimatación a las condiciones ambientales

Consejos estratégicos para apostar en los mercados de ganador del Mundial 2026

Para tener éxito al trazar tus pronósticos para el Mundial 2026, deberás combinar diferentes enfoques. Como apostador, tendrás que sopesar la calidad del equipo, la cuota ofrecida y el cuadro del torneo. Mirar más allá de los favoritos con cuotas más bajas puede ayudarte a descubrir un valor oculto muy interesante.

Considera a las selecciones con un camino realista hacia las semifinales.

hacia las semifinales. Prioriza los bloques equilibrados por encima de las individualidades o estrellas solitarias.

por encima de las individualidades o estrellas solitarias. Sigue de cerca las lesiones antes de que empiece el torneo.

antes de que empiece el torneo. Analiza con lupa la profundidad del banquillo .

. Evalúa tanto la solidez defensiva como el talento realizador.

como el talento realizador. Ten en cuenta la veteranía en grandes torneos.

en grandes torneos. Desgrana el cuadro de las eliminatorias directas.

de las eliminatorias directas. Desconfía cuando la corriente de opinión masiva desplome excesivamente las cuotas.

desplome excesivamente las cuotas. Compara las opciones de varios aspirantes.

de varios aspirantes. Reevalúa tus posiciones a medida que se acerque la cita.

a medida que se acerque la cita. Evita reaccionar de forma exagerada a los primeros resultados de la fase de grupos.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas al ganador del Mundial 2026

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Mundial 2026?

España y Francia lideran los mercados como las dos principales favoritas en las apuestas a campeón absoluto. Les Bleus han visto cómo su cuota se ajustaba hasta emparejarse con la de su rival europeo en las semanas previas a la cita. Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal completan el grupo de cabeza de las candidatas más firmes.

¿Cómo funcionan las apuestas anticipadas al Mundial?

Apostar al ganador del Mundial consiste, llanamente, en seleccionar al equipo que crees que levantará la Copa del Mundo. Algunas casas de apuestas también habilitan la opción de apostar a ganador y colocado (each-way), lo que te asegura ganancias si tu selección alcanza la final o las semifinales. No olvides revisar las reglas de liquidación de cada operador para estos mercados. Otras modalidades a largo plazo contemplan apostar por los ganadores de grupo, premios individuales como el Balón de Oro o realizar una apuesta combinada vinculando diferentes eventos.

¿Ha ganado alguna vez el Mundial una selección que no fuera favorita?

Hasta la fecha, solo ocho naciones distintas han logrado coronarse campeonas del mundo. La mítica gesta de Uruguay en 1950 frente a la anfitriona y favorita absoluta, Brasil (el famoso 'Maracanazo'), constituye el ejemplo más nítido de una auténtica sorpresa histórica. Desde entonces, el torneo siempre se lo ha llevado una potencia futbolística consagrada, aunque no siempre coincidiera con el primer favorito de las cotizaciones iniciales.

¿Cuál es el mejor momento para apostar al ganador del Mundial?

Colocar tus apuestas antes de que ruede el balón suele ser la mejor estrategia para capturar cuotas con valor. Los combinados infravalorados por el mercado verán cómo sus cuotas caen drásticamente tras encadenar una o dos buenas actuaciones en la fase de grupos.

No obstante, los apostadores también pueden sacar provecho una vez empezado el torneo, analizando el rendimiento real de los equipos sobre el césped y la evolución de los cruces.

¿Es mejor apostar por un solo favorito o repartir la inversión entre varias selecciones?

Diversificar tus apuestas entre varias candidatas es una excelente forma de mitigar el riesgo. En un Mundial con un formato ampliado, incluso el mejor de los bloques puede verse apeado fulminantemente si tiene una mala tarde en los cruces directos.

Habrá resultados inesperados, por lo que respaldar a un gran favorito junto a una o dos opciones con valor puede ser el enfoque más inteligente.