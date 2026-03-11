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El máximo goleador de la Copa del Mundo de 2026 recibirá la prestigiosa Bota de Oro. Esta carrera por el trono, muy fácil de seguir, es siempre uno de los mercados de apuestas más populares del torneo.

Los legendarios delanteros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen al pie del cañón. Por su parte, ganadores de ediciones anteriores como Mbappé y Kane también ocupan un lugar destacado en las cuotas de la Bota de Oro del Mundial 2026.

A continuación, repasamos a los grandes favoritos actuales y a varios tapados interesantes de cara al torneo de este verano. También te traemos consejos estratégicos para encontrar valor en este mercado.

Últimas cuotas de la Bota de Oro del Mundial 2026: Principales favoritos

Mbappé se sitúa como el gran favorito para llevarse la Bota de Oro con una cuota que ronda los 6.00. Kane le sigue muy de cerca en los mercados de apuestas, mientras que Erling Haaland también entra con fuerza en las quinielas.

Las cuotas de este mercado reflejan diversos factores, como el potencial de cada selección, los minutos de juego previstos y la dificultad del grupo. Además, cualquier pequeña lesión puede provocar movimientos significativos en los precios. No olvides revisar las cuotas actualizadas en tu casa de apuestas con licencia.

Jugador Selección nacional Posición Cuota Notas Kylian Mbappé Francia Delantero 6.00 Historial muy prolífico en los Mundiales Harry Kane Inglaterra Delantero 7.00 Ganador de la Bota de Oro en 2018 Mikel Oyarzabal España Delantero 12.00 Delantero titular de los favoritos Erling Haaland Noruega Delantero 15.00 Debuta en el torneo con números brutales en su club Lionel Messi Argentina Delantero 17.00 Sigue siendo el hombre clave de la vigente campeona

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cómo funcionan las apuestas a la Bota de Oro del Mundial 2026

El ganador de la Bota de Oro se define exclusivamente por los goles anotados durante la fase final del torneo. No se contabiliza ningún tanto marcado en los partidos de clasificación o de repesca.

En caso de empate a goles, el jugador con más asistencias se llevará la Bota de Oro. Si estas cifras también coinciden, el galardón será para el futbolista que haya disputado menos minutos.

Te recomendamos consultar las reglas específicas y los términos y condiciones para este mercado en cada operador. Algunas casas de apuestas pagan a varios ganadores si hay un empate, mientras que otras solo premian al ganador oficial de la Bota de Oro.

Al margen de este mercado a largo plazo, también puedes apostar al máximo goleador de cada selección en el torneo, así como a los goleadores de cada partido individual.

Favoritos a la Bota de Oro del Mundial 2026: análisis jugador por jugador

Los aspirantes a la Bota de Oro suelen militar en selecciones que, como mínimo, aspiran a llegar a los cuartos de final. Por ello, los principales atacantes de combinados como España, Francia, Inglaterra y Argentina parten entre los favoritos.

Kylian Mbappé – cuota 6.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Por tercer Mundial consecutivo, Mbappé será la punta de lanza del ataque francés. Presume de un registro espectacular en esta competición, con 12 goles en 14 apariciones.

El crack del Real Madrid tiene a tiro este verano el récord de Miroslav Klose (16 goles en Mundiales). A pesar de haber recibido algunas críticas por parte de los aficionados, el jugador de 27 años ha firmado 42 goles en 44 partidos con su club esta temporada. Por tanto, es lógico que parta como el rival a batir.

Harry Kane – cuota 7.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Pisándole los talones a Mbappé en los pronósticos al máximo goleador, no podemos perder de vista a Kane. El ariete superó la barrera de los 500 goles en su carrera tras perforar la red en 61 ocasiones durante 51 partidos con el Bayern de Múnich en la campaña 2025/26.

El encargado de lanzar los penaltis en Inglaterra ya sabe lo que es ganar este trofeo: marcó seis goles para llevarse la Bota de Oro en 2018.

Los Three Lions cuentan ahora con un bloque más potente y, al igual que hace ocho años, coinciden en el grupo con una modesta Panamá. Sin embargo, ese será el último partido de la fase de grupos para el equipo de Thomas Tuchel y Kane podría descansar si ya están clasificados. Es un factor a tener en cuenta al apostar, pero este goleador insaciable sigue ofreciendo una cuota atractiva.

Mikel Oyarzabal – cuota 12.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Consolidado como el delantero de referencia de España —una de las grandes favoritas al título—, Mikel Oyarzabal se presenta como otra opción evidente. Quizás no comparta el cartel mediático de Kane o Mbappé, pero ha sumado 27 goles en 48 partidos entre su club y la selección esta temporada.

El de la Real Sociedad promedió un gol cada 74 minutos en la fase de clasificación. Además, marcó el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024, demostrando que no le tiembla el pulso en los grandes escenarios. Eso sí, su cuota ha caído un tremendo 62% en los últimos meses, por lo que ya no resulta una opción tan jugosa.

Erling Haaland – cuota 15.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Con una salvaje marca de 16 goles en los clasificatorios europeos para el Mundial, Haaland es un nombre obligatorio en cualquier análisis. Ha anotado 27 tantos en la Premier League este curso y será la referencia ofensiva de Noruega.

El problema es que el combinado de Ståle Solbakken no está en el grupo de favoritos para pisar las semifinales. Por si fuera poco, han quedado encuadrados en un grupo durísimo junto a Francia y Senegal. Esto nos indica que apostar por el potente delantero de la Premier no ofrece demasiado valor real.

Lionel Messi – cuota 17.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Argentina tendrá que dosificar la carga de trabajo de Messi, que cumplirá 39 años durante el torneo. Esto podría dejarlo en el banquillo en el último choque del grupo ante Jordania, la cenicienta del Grupo J. A pesar de ello, el astro del Inter Miami sigue siendo el eje absoluto de la albiceleste.

Llega en buena forma, sumando 12 goles en 14 partidos de la MLS en lo que va de 2026. En el Mundial de 2022 se quedó a un solo gol de Mbappé, firmando siete dianas. Sin embargo, en una selección que acusa el paso de los años en varias líneas, parece que esta vez hay candidatos más sólidos para la Bota de Oro.

Apuestas con valor y alternativas sorpresa para la Bota de Oro 2026

Aunque Kane y Mbappé se llevaron las dos últimas ediciones, la Bota de Oro no siempre acaba en manos de los delanteros más mediáticos del planeta. Antes de 2018, los tres ganadores previos fueron Miroslav Klose, Thomas Müller y James Rodríguez.

Uno o dos partidos inspirados contra rivales débiles en la fase de grupos pueden marcar la diferencia. A menudo se encuentra mucho valor en jugadores de ataque que se mueven en un rango de cuotas entre 15.00 y 40.00.

Cristiano Ronaldo – apuesta con valor a cuota aproximada de 21.00

Incluso a sus 41 años, Cristiano Ronaldo ha marcado 28 goles en 30 partidos durante la Saudi Pro League 2025/26. Roberto Martínez mantiene una confianza ciega en el delantero, lo que sugiere que mantendrá la titularidad a lo largo de la Copa del Mundo.

Su balance histórico de ocho goles en 22 partidos mundialistas es discreto para un jugador de su talla. Sin embargo, las ocasiones no le van a faltar en una selección portuguesa repleta de talento, por lo que la cuota actual de Ronaldo tiene muy buena pinta.

Vinícius Júnior – apuesta con valor a cuota aproximada de 23.00

Vinícius Júnior es otra de las estrellas mundiales que podría dar el golpe si su selección avanza hasta las rondas finales.

El extremo de 25 años ha visto puerta seis veces en sus últimos ocho partidos entre club y selección. Aunque sus números de cara al gol con la Canarinha no son espectaculares, Carlo Ancelotti sabe perfectamente cómo exprimir al máximo a este desequilibrante atacante.

Luis Díaz – apuesta con valor a cuota aproximada de 51.00

Aunque dependerá en gran medida del recorrido de Colombia en el torneo, Luis Díaz encierra un potencial enorme.

El extremo viene de firmar la temporada de su vida con el Bayern de Múnich, anotando 15 goles en 32 partidos de la Bundesliga. Será el faro del ataque de su selección. Los encuentros de la fase de grupos frente a Uzbekistán y RD Congo sugieren que podría inflarse a goles y meterse de lleno en la pelea por la Bota de Oro.

Jugadores destacados de otras regiones

Cada Copa del Mundo nos deja una o dos revelaciones. Esto significa que futbolistas de selecciones menos favorecidas fuera de Europa y Sudamérica también pueden registrar cifras goleadoras muy respetables.

Mohamed Salah – cuota 67.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Las opciones de Egipto en este Mundial pasan inevitablemente por la inspiración ofensiva de Mohamed Salah. Los faraones se encuentran en un grupo asequible junto a Irán y Nueva Zelanda.

Un par de actuaciones destacadas ante estos rivales podrían meter al jugador de 33 años en la pelea. Sin embargo, sería una gran sorpresa ver a Egipto en cuartos de final, por lo que Salah queda relegado a la categoría de tapado de largo recorrido.

Ayase Ueda – cuota 76.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Japón afronta el Mundial en una racha de seis victorias consecutivas y podría ser uno de los tapados del torneo. Su principal delantero será, previsiblemente, Ayase Ueda, quien firmó 25 goles en 31 partidos de la Eredivisie con el Feyenoord el curso pasado.

No obstante, el seleccionador Hajime Moriyasu suele rotar bastante a sus hombres de arriba y realizar cambios tempranos. Esto resta opciones a Ueda para ser un candidato firme a la Bota de Oro.

Folarin Balogun – cuota 101.00 para ganar la Bota de Oro 2026

Las selecciones anfitrionas suelen rendir por encima de las expectativas en los Mundiales, lo que obliga a tener en cuenta a los atacantes estadounidenses Folarin Balogun y Christian Pulisic.

De los dos, Balogun llega en mejor forma tras su campaña de 19 goles con el Mónaco. Pese a ello, tendrá que pelear el puesto de titular con Ricardo Pepi. Con una cuota tan alta, Balogun podría ser una gran apuesta sorpresa a largo plazo, pero necesitará arrancar el torneo con el acelerador a fondo.

Consejos estratégicos para apostar al máximo goleador del Mundial 2026

Las apuestas a la Bota de Oro se diferencian de los mercados de un solo partido y exigen una perspectiva a largo plazo. En esta edición de 2026, cuatro equipos llegarán a disputar un total de ocho partidos. Por lo tanto, es vital dominar las dinámicas del torneo:

Ojo a las diferencias de nivel en la fase de grupos: los mejores delanteros pueden hacer un auténtico destrozo ante selecciones del perfil de Curazao o Haití.

Prioriza a los jugadores con opciones reales de llegar a cuartos o más allá: para cualquier futbolista eliminado antes de octavos será difícil competir por el trofeo.

Busca a los lanzadores de penaltis de cada selección.

Cuidado con la dosificación de minutos: delanteros veteranos como Kane, Messi y Ronaldo podrían descansar más a menudo que en citas anteriores.

Apunta a los equipos con propuestas muy ofensivas que destaquen por su volumen de ocasiones creadas.

Asegúrate de elegir titulares indiscutibles, ya que muchas de las selecciones favoritas cuentan con un fondo de armario tremendo en ataque.

Monitorea el estado físico y el momento de forma de los favoritos: el cansancio acumulado tras una temporada extenuante en sus clubes puede pasar factura.

Combina tus pronósticos: puedes diversificar el riesgo combinando tus apuestas a la Bota de Oro con el mercado de máximo goleador de un equipo concreto.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre las apuestas a la Bota de Oro del Mundial 2026

¿Los goles en la prórroga y en las tandas de penaltis cuentan para las apuestas de la Bota de Oro?

Los goles anotados durante la prórroga de un partido sí suman para la cuenta del jugador. Los penaltis lanzados en el tiempo reglamentario o en el tiempo extra también computan y suelen ser decisivos en este mercado. En cambio, los goles marcados en una tanda de penaltis para desempatar una eliminatoria no son válidos para la carrera por la Bota de Oro.

¿Qué ocurre si dos o más jugadores terminan empatados a goles en el Mundial 2026?

Si se produce un empate en lo más alto de la tabla de goleadores, el primer criterio de desempate son las asistencias de gol; el premio se lo llevará quien haya repartido más pases de gol. Si la igualdad persiste, resultará ganador el futbolista que haya acumulado menos minutos de juego a lo largo de todo el torneo.

¿Es mejor apostar por un favorito o por un candidato sorpresa en los mercados de la Bota de Oro 2026?

Una de las mejores estrategias consiste en repartir el riesgo, respaldando a uno de los grandes favoritos y sumando uno o dos nombres con cuotas más altas. La Bota de Oro no siempre se la lleva el principal favorito de los pronósticos previos: de los últimos cinco ganadores, solo uno empezó el torneo con una cuota inferior a 15.00.

¿Tienen opciones reales los centrocampistas o defensas de ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

Es posible que un jugador que no juegue en la posición de delantero centro se alce con el trofeo. Sin embargo, el único precedente cercano es el de James Rodríguez en 2014, actuando como mediapunta con Colombia. Ningún defensa ha ganado jamás este galardón.

¿Cuál es el mejor momento para apostar a la Bota de Oro: antes o durante el torneo?

Colocar tu pronóstico con mucha antelación conlleva riesgos evidentes, como posibles lesiones de última hora o bajones imprevistos de rendimiento. A cambio, suele ser el momento ideal para cazar las cuotas con más valor del mercado.

Una vez que el balón empieza a rodar en el Mundial, los precios se mueven con rapidez tras cada jornada, obligando a los apostantes a seguir la actualidad día tras día.