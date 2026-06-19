+

Lionel Messi se llevó el último Balón de Oro tras liderar a Argentina hacia la gloria mundialista en 2022. Sin embargo, el verdadero valor de las apuestas suele encontrarse en los candidatos menos esperados.

El Balón de Oro, otorgado al mejor jugador del torneo, es elegido por representantes de los medios de comunicación a partir de una lista de finalistas seleccionada por el Grupo de Estudio Técnico (TSG).

Últimas cuotas al Balón de Oro del Mundial 2026: Principales favoritos

El Balón de Oro rara vez se decide en la fase de grupos. Para llevarse el galardón, un futbolista normalmente tiene que arrastrar a su selección hasta las semifinales. De hecho, los últimos 11 ganadores llegaron, como mínimo, a los cuatro mejores del torneo.

Este mercado combina las estadísticas puras con la narrativa de ser el líder indiscutible o "talismán" del equipo. Las cuotas al Balón de Oro del Mundial 2026 pueden variar drásticamente debido al estado de forma o las lesiones, por lo que vale la pena que consultes a tu operador de confianza para revisar las cuotas actualizadas.

Jugador Selección Posición Cuotas ⭐ Notas Kylian Mbappe Francia Delantero 6.50 Especialista de élite consagrado en Mundiales Lionel Messi Argentina Delantero 7.00 Dos veces ganador y leyenda viva Michael Olise Francia Extremo 7.00 Doble amenaza con un rendimiento de élite Harry Kane Inglaterra Delantero 9.00 Favorito al Balón de Oro y jugador talismán Lamine Yamal España Extremo 11.00 Eje creativo y sensación adolescente Vinicius Junior Brasil Extremo 17.00 El favorito de Ancelotti recuperando su mejor forma

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cómo funcionan las apuestas al Balón de Oro del Mundial 2026

Como apostador, debes distinguir entre el Balón de Oro (mejor jugador general del torneo) y la Bota de Oro (máximo goleador). Aunque un delantero puede ganar ambos, el Balón de Oro se le concede con frecuencia al futbolista que dicta la "historia" o la narrativa del Mundial.

Más allá de llegar a las fases finales, los medios de comunicación que votan priorizan los siguientes factores:

Influencia creativa: La capacidad de romper bloques bajos y defensas muy cerradas.

La capacidad de romper bloques bajos y defensas muy cerradas. Liderazgo: Los capitanes o los jugadores que son el "eje" de su selección suelen contar con una ventaja narrativa innata.

Los capitanes o los jugadores que son el "eje" de su selección suelen contar con una ventaja narrativa innata. Momentos decisivos: Los goles o asistencias en las rondas de eliminación directa tendrán mucho más peso que el rendimiento en la fase de grupos.

Los goles o asistencias en las rondas de eliminación directa tendrán mucho más peso que el rendimiento en la fase de grupos. Consistencia: Un alto nivel de rendimiento a lo largo de los ocho partidos que dura el torneo.

Revisa siempre las reglas específicas de liquidación de cada casa de apuestas para los mercados del Balón de Oro.

Favoritos al Balón de Oro del Mundial 2026: Análisis jugador por jugador

Varios futbolistas ya están en la carrera por el Balón de Oro del Mundial 2026. La mayoría juega en selecciones que parten como favoritas para llegar hasta el final.

Hemos analizado a algunos de los jugadores de los que se espera que brillen con sus países. Muchos ya han tenido un comienzo de torneo espectacular. Sus actuaciones suelen marcar la diferencia para sus equipos, lo que a su vez define este mercado.

Kylian Mbappe – cerca de 6.50 para ganar el Balón de Oro 2026

Un gran gol desde fuera del área de Kylian Mbappe ayudó a Francia a iniciar el Mundial con una victoria por 3-1 sobre Senegal. Goles memorables como ese pueden reforzar la candidatura de un jugador al Balón de Oro. El delantero del Real Madrid marcó por partida doble en el encuentro para convertirse en el máximo goleador histórico de Les Bleus con 58 goles.

Sin embargo, marcar goles por sí solo no bastará. El hecho de que Mbappe no lo haya ganado antes, a pesar de anotar 12 goles en los dos torneos anteriores, es prueba de ello. Esto sugiere que su cuota actual es demasiado baja, ya que incluso llegar otra vez a la final no le garantizaría el Balón de Oro.

Lionel Messi – cerca de 7.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Messi fue posiblemente el jugador más destacado de la primera jornada. Marcó un brillante 'hat-trick' con Argentina y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales junto a Miroslav Klose, con 16 goles. Parece seguro que superará a Klose y, si además se mantiene por delante de Mbappe, ese récord podría jugar a favor del veterano crack.

La cobertura mediática favorable fue un factor clave para que Messi ganara el galardón en 2014, cuando no estaba en su mejor nivel. En el que casi con total seguridad será su último Mundial, es posible que se repita la historia, aunque haya candidatos más fuertes.

Si Argentina llega de nuevo a la final, será difícil de batir. Eso convierte al astro de 38 años en una opción atractiva en este mercado.

Michael Olise – cerca de 7.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Puede que Mbappe se llevara los titulares contra Senegal, pero la actuación de Michael Olise por detrás de él también fue muy impresionante. Registró una asistencia y cuatro pases clave en el partido, además de crear dos ocasiones claras. Esto no fue más que la continuación del espectacular estado de forma que ha mostrado con el Bayern de Múnich esta temporada.

Sin embargo, con Ousmane Dembele como otro posible candidato, podría haber demasiada competencia incluso dentro de su propio equipo. Olise tendría que eclipsar constantemente a las otras estrellas francesas para tener opciones de ganar el Balón de Oro. No será fácil, lo que sugiere que no vale la pena apostar por él a su cuota actual tras solo un partido.

Harry Kane – cerca de 9.00 para ganar el Balón de Oro 2026

A diferencia de Francia, Harry Kane parece perfilado para ser la estrella ofensiva indiscutible de Inglaterra. Ha comentado que llega a este gran torneo en el mejor estado físico y de forma de su carrera. El doblete que firmó ante Croacia en la primera jornada sin duda respaldó sus palabras.

El sólido rendimiento colectivo de los Three Lions también sugiere que están listos para llegar lejos. Kane ya es el favorito para el Balón de Oro, lo que genera un foco mediático adicional sobre el delantero. Parece una opción con buena relación calidad-precio para sumar también el Balón de Oro del Mundial a su vitrina individual.

Lamine Yamal – cerca de 11.00 para ganar el Balón de Oro 2026

La sensación española de 18 años llegó con unas expectativas enormes tras una temporada espectacular en su club, con 16 goles y 11 asistencias para el Barcelona. Sin embargo, solo estuvo lo suficientemente en forma para salir desde el banquillo en el deslucido empate 0-0 de La Roja contra Cabo Verde.

Mientras no sufra una recaída, esto no debería perjudicar sus opciones al Balón de Oro. El ganador se decidirá en gran medida por lo que ocurra en las fases de eliminación directa, momento en el que Yamal ya debería estar plenamente en forma.

Si los favoritos de antes del torneo encuentran su ritmo, el adolescente aún podría iluminar este Mundial. Esto sugiere que podría valer la pena apostar por él ahora que ofrece cuotas más altas que otros de los principales candidatos.

Vinicius Junior – cerca de 17.00 para ganar el Balón de Oro 2026

Otra estrella mundial que dio la cara en la primera jornada fue Vinicius Junior. Marcó un golazo contra Marruecos, una prueba más de que Carlo Ancelotti sabe cómo sacar lo mejor del extremo brasileño.

Sin embargo, hay razones para ser cautelosos al apostar por Vinicius para el Balón de Oro. En primer lugar, el debut de Brasil no fue impresionante, lo que sugiere que podrían pasar apuros para superar unos hipotéticos cuartos de final contra Inglaterra. Además, la narrativa mediática en torno al jugador no es tan clara, ya que cuenta con bastantes críticos.

Apuestas con valor y opciones sorpresa para el Balón de Oro 2026

El mejor jugador de un Mundial no siempre es el máximo goleador ni el favorito antes de empezar el torneo. Ya hemos visto a figuras de la talla de Oliver Kahn o Diego Forlán ganar el Balón de Oro por sus increíbles actuaciones en la competición.

Los jugadores pueden aparecer en un torneo de eliminación directa y desplegar el mejor fútbol de sus carreras; ahí es donde reside el verdadero valor para apostar.

Apuestas con valor

Erling Haaland – valor cerca de 17.00

Noruega no es una potencia en la escena mundial. Aun así, han regresado a la fase final de la Copa del Mundo en parte gracias al instinto goleador de Haaland. Marcó 16 goles en ocho partidos de clasificación para el Mundial y se llevó la Bota de Oro de la Premier League, con 27 goles en 35 apariciones.

Con Martin Odegaard por detrás de él, Haaland y Noruega podrían ser los tapados del torneo para meterse entre los cuatro mejores. Ya ha tenido un comienzo sólido, anotando dos goles contra Irak en la primera jornada.

Bruno Fernandes – valor cerca de 26.00

Si buscas a un jugador fuera de los favoritos actuales del mercado, Fernandes es la opción ideal. Llegó al Mundial tras batir el récord de la Premier League, con 21 asistencias en una sola campaña.

Con un centro del campo técnico formado por Vitinha y Joao Neves, Fernandes tiene total libertad para filtrar pases de alto riesgo y gran recompensa. Portugal debería avanzar con facilidad en su grupo, a pesar de un arranque dubitativo contra la RD del Congo. El jugador de 31 años será sin duda una pieza clave en sus aspiraciones a medida que avance la competición.

Jude Bellingham – valor cerca de 26.00

Las internadas desde el mediocampo de Jude Bellingham tuvieron su recompensa con un gol ante Croacia. Esto consolida al joven de 22 años como el '10' titular indiscutible de Inglaterra. Tras haber sufrido en un Real Madrid algo descompensado esta temporada, el Mundial podría ser justo lo que Bellingham necesita.

En el rol adecuado y con los compañeros correctos a su lado, es un futbolista de élite. Esto sugiere que podría meterse en la conversación por el Balón de Oro, especialmente viendo a Inglaterra como una firme candidata a las semifinales.

Jugadores destacados de otras regiones

Aunque ha habido pocos ganadores sorpresa en los Mundiales, sí hemos visto a muchos semifinalistas inesperados. Eso incluye a Marruecos, que firmó una gesta histórica en Catar 2022. Teniendo esto en cuenta, los futbolistas de selecciones potentes fuera de Europa y Sudamérica podrían emerger perfectamente como candidatos al Balón de Oro.

Achraf Hakimi – valor cerca de 65.00

Ningún defensa ha ganado jamás el Balón de Oro, pero Hakimi es prácticamente un creador de juego con alma de lateral. Sus seis asistencias en 12 partidos de la Champions League con el PSG esta temporada resaltan su tremendo aporte ofensivo.

Si Marruecos logra emular su hazaña de 2022 y alcanza las semifinales, Hakimi podría ser el defensa que rompa el molde histórico.

Mohamed Salah – valor cerca de 80.00

Podríamos presenciar el último gran baile de Mohamed Salah. Tras dejar el Liverpool al final de la temporada, su objetivo es asegurarse un buen contrato en otro lugar.

El egipcio fue vital para su país en la Copa Africana de Naciones a principios de año, anotando cuatro goles. Los Faraones deberían llegar a las rondas eliminatorias tras un meritorio empate inicial contra Bélgica. Si Salah logra guiar a su equipo más allá de los dieciseisavos de final, podría regalarnos una última gran historia digna del "Rey Egipcio".

Brahim Diaz – valor cerca de 200.00

El delantero del Real Madrid estuvo excepcional con Marruecos en la Copa Africana de Naciones disputada en su país a principios de este año. Marcó cinco goles en siete partidos y se llevó la Bota de Oro del torneo. Diaz se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en sus cinco primeras apariciones en la competición.

Es cierto que falló un penalti en aquella final. Sin embargo, actualmente las casas de apuestas lo están infravalorando y podría demostrar su enorme calidad en los partidos de grupo contra Escocia y Haití. Eso lo convierte en una excelente apuesta con valor si los Leones del Atlas llegan lejos en Norteamérica.

Consejos de estrategia para apostar en los mercados a mejor jugador del Mundial 2026

Las apuestas al Balón de Oro se ven influenciadas tanto por la genialidad individual como por el éxito del equipo. La narrativa del torneo y la visibilidad mediática suelen moldear el resultado final a la par de los niveles de rendimiento.

Prioriza los "cuatro semifinalistas": Céntrate en futbolistas que creas que pueden meterse en semifinales. Históricamente, el ganador ha salido de esta ronda. El éxito colectivo es el factor primordial para los votantes.

Céntrate en futbolistas que creas que pueden meterse en semifinales. Históricamente, el ganador ha salido de esta ronda. El éxito colectivo es el factor primordial para los votantes. Fíjate en los roles individuales: Busca jugadores como Bellingham, que podrían mejorar el nivel mostrado con sus clubes al desempeñarse en un rol táctico diferente.

Busca jugadores como Bellingham, que podrían mejorar el nivel mostrado con sus clubes al desempeñarse en un rol táctico diferente. Monitorea la narrativa: Si un jugador se encuentra entre los favoritos al Balón de Oro (como Kane) tras una temporada impresionante, los medios ya estarán condicionados inconscientemente para apoyarlo. Esto puede sesgar la percepción de quién es visto como la figura del torneo en 2026.

Si un jugador se encuentra entre los favoritos al Balón de Oro (como Kane) tras una temporada impresionante, los medios ya estarán condicionados inconscientemente para apoyarlo. Esto puede sesgar la percepción de quién es visto como la figura del torneo en 2026. Creadores de juego vs. cazagoles: Los goleadores puros se llevan la Bota de Oro. El Balón de Oro suele ir a parar al jugador que controla el ritmo del partido y genera un impacto global más profundo en el rendimiento de su equipo.

Los goleadores puros se llevan la Bota de Oro. El Balón de Oro suele ir a parar al jugador que controla el ritmo del partido y genera un impacto global más profundo en el rendimiento de su equipo. Oportunidades en las apuestas en vivo: Si una estrella se pierde un partido inicial por una lesión menor, sus cuotas podrían subir. Si confías en que su selección llegará a la final, este podría ser el momento ideal para lanzar tu pronóstico en el que será el Mundial más largo de la historia.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas al Balón de Oro del Mundial 2026

¿Cuál es la diferencia entre el Balón de Oro y la Bota de Oro?

La Bota de Oro es un criterio objetivo: se le otorga al máximo goleador del torneo. El Balón de Oro es subjetivo: surge de una votación realizada por los medios de comunicación para elegir al mejor jugador general.

¿Es necesario que los jugadores lleguen a la final para ganar?

No es un requisito estricto, pero sí representa una ventaja enorme. Tanto Salvatore Schillaci (1990) como Diego Forlán (2010) lo ganaron tras caer eliminados en semifinales. Esto demuestra que la brillantez individual puede, en ocasiones, compensar una eliminación previa a la final.

¿Puede un defensa ganar el Balón de Oro?

Históricamente, no. Ningún defensa se ha llevado jamás este galardón. Aunque los porteros (Oliver Kahn) y los centrocampistas (Luka Modric) han triunfado, los votantes suelen decantarse por los jugadores de perfil ofensivo.

¿Es posible que gane un jugador considerado "sorpresa" o tapado?

Futbolistas de selecciones como Marruecos o Colombia podrían competir por el premio. Sin embargo, necesitarían convertirse en el eje indiscutible de una trayectoria muy larga y profunda de su equipo en el torneo.