Canadá vs Marruecos Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 04/07/26

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Mejores apuestas Canadá vs Marruecos

Ambos equipos marcan (Sí) ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.20 en 1xBet

1ª parte (Más de 1.5 goles) ⭐ @ 3.55 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Canadá 1-2 Marruecos

Canadá 1-2 Marruecos Pronóstico de goleadores: Canadá: J. David | Marruecos: Brahim Díaz, El Khannouss

Canadá, una de las coanfitrionas, se enfrenta a Marruecos este sábado en Houston en busca de un billete para los cuartos de final del Mundial 2026. Este duelo reedita el enfrentamiento de la fase de grupos de 2022, donde el conjunto norteafricano se impuso por 2-1 en su camino hacia las semifinales.

Los Canucks de Jesse Marsch llegan a los octavos de final con la moral por las nubes tras su agónica victoria frente a Sudáfrica en los dieciseisavos de final. Un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento rompió el corazón de los sudafricanos en un partido que ninguno de los dos equipos hizo méritos para ganar en los 90 minutos reglamentarios.

Como dato interesante, Canadá es la selección que más tiros a puerta ha registrado en lo que va de Mundial 2026. Sin embargo, solo ha visto portería en dos ocasiones en sus dos últimos compromisos. Marsch cuenta en sus filas con estrellas de la talla de Alphonso Davies y Jonathan David, quienes intentarán brillar en el mayor escenario del fútbol mundial.

Por su parte, Marruecos sigue invicta tras sus primeros 4 partidos en esta cita mundialista. El combinado marroquí terminó segundo en el Grupo B por detrás de Brasil únicamente por la diferencia de goles. Además, fue superior a Países Bajos en su cruce de dieciseisavos, donde terminó imponiéndose en una tensa tanda de penaltis.

No cabe duda de que los Leones del Atlas ya no son la sorpresa del fútbol mundial. Se han convertido en la primera selección africana en ganar partidos de eliminatoria de forma consecutiva en dos Mundiales. Su racha de 33 partidos sin conocer la derrota debería servir de advertencia para una Canadá que sabe que los marroquíes no se rendirán sin luchar.

Alineaciones Probables Canadá vs Marruecos

Posible alineación de Canadá:

Crépeau, Laryea, Johnston, Cornelius, Bombito, Davies, Saliba, Eustáquio, Buchanan, Larin, David.

Posible alineación de Marruecos:

Bounou, Salah-Eddine, Hakimi, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Díaz, Saibari.

Las mejores apuestas Canadá vs Marruecos

1er Pronóstico Canadá vs Marruecos: Ambos equipos marcan (Sí) @ 2.00 en 1xBet

Valor en los goles por parte de ambos bandos

Ambos equipos han marcado en el 80% de los últimos cinco partidos de Marruecos. Sin embargo, este sábado podemos apostar por este mismo escenario con una probabilidad implícita de solo el 47.62%. Estas cuotas resultan aún más sorprendentes si tenemos en cuenta que Canadá lidera el torneo en cuanto a disparos a puerta.

Está claro que generar ocasiones no es el problema de los canadienses; su asignatura pendiente es la efectividad. Los marroquíes también ven puerta con facilidad, con un Ismael Saibari que ya suma tres dianas en lo que va de torneo.

Ambas líneas defensivas llegan con serias dudas a este encuentro. El estilo de lateral ofensivo de Alphonso Davies puede dejar desprotegida la zaga de Canadá. Por otro lado, la probable baja por lesión de Chadi Riad se dejará sentir con fuerza en el corazón de la defensa de Marruecos.

2ºPronóstico Canadá vs Marruecos: Más de 2.5 goles @ 2.20 en 1xBet

Buscando los tres o más goles

Este cruce de octavos de final mide a dos equipos con una clara vocación ofensiva. La goleada por 6-0 de Canadá a Catar demostró de lo que son capaces cuando materializan sus ocasiones. Marruecos también es un martillo pilón en el último tercio del campo, tal y como demostró en su choque de dieciseisavos de final contra Países Bajos.

Marruecos generó cinco ocasiones claras de gol y registró 11 disparos frente a los seis de la selección neerlandesa. Además, los marroquíes promediaron 2 goles por partido en la fase de grupos. Si nos basamos en sus métricas de creación de peligro, deberían haber mantenido esa media ante Países Bajos.

Con una selección marroquí capaz de anotar al menos dos goles y una Canadá que también debería ver puerta, la línea de Más de 2.5 goles se presenta muy atractiva. De hecho, con solo un 45.45% de probabilidad implícita, esta es la apuesta con mayor valor de nuestra terna de pronósticos para el Canadá vs Marruecos.

3er Pronóstico Canadá vs Marruecos: 1ª parte (Más de 1.5 goles) @ 3.55 en 1xBet

El mercado infravalora la posibilidad de ver 2 o más goles en la primera mitad

Marruecos viene de jugar una extenuante prórroga de 120 minutos en su victoria contra los Países Bajos en dieciseisavos de final. A pesar de ello, encontramos valor en apostar por un inicio eléctrico en este choque.

Vimos dos goles en la primera parte en el partido de la fase de grupos de Marruecos contra Brasil y cuatro goles antes del descanso en su victoria por 4-2 ante Haití. Canadá también llega con el cartel de ser el equipo con más tiros a puerta y con las piernas más frescas, tras haber evitado la prórroga por la mínima ante Sudáfrica.

El planteamiento de Marruecos, basado en un ritmo alto y un gran volumen de remates, hace que rara vez salgan a especular, buscando poner a prueba a los guardametas rivales desde el pitido inicial.

Con dudas en ambas defensas y sin que ninguno de los dos equipos parezca dispuesto a encerrarse atrás, ver un festival de goles tempranero ofrece un valor real en esta casa de apuestas, especialmente con una probabilidad implícita actual de solo el 30.77%.