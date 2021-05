Zidane estalla: "Me tenéis que explicar la regla de las manos"

El entrenador del Real Madrid ha hablado claro y se ha mostrado muy enfadado tras el Real Madrid vs. Sevilla.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha pasado por los micrófonos de 'Movistar' y se ha mostrado "muy enfadado" por la polémica del Real Madrid - Sevilla, en la que, en vez de pitar penalti a favor de los blancos, se pitó penalti a favor del Sevilla.

Zidane, muy enfadado tras la polémica arbitral

"Muy enfadado, porque me tenéis que explicar las reglas de las manos. Hablé con el árbitro, me dio la explicación y ya está".

Explicó lo que le dijo el colegiado

"Me dijo que en la de Militao había mano y en la otra jugada no era. Es complicado, porque hicimos un gran partido, pero es lo que hay. No me gusta hablar de los árbitros, pero la sensación hoy no es buena. No me sirven las explicaciones, porque si hay una mano, cualquier mano dentro del área la pitas por los dos lados y ya está. Es solo esta. No la mira, por eso que al final, vamos hablando mucho de estas cosas y no cambia nada. Lo único es que hoy podemos estar molestos".

"Te he dicho todo. Si me quieres hablar del partidazo que hicimos.... Merecimos los 3 puntos, pero no va a cambiar nada. Quedan opciones", aseveró, visiblemente enfadado.

El análisis del partido

"Nos ha faltado empezar bien el partido. Nos ha costado entrar en el partido. Los primeros 25' han sido complicados. En la segunda, estuvimos mucho mejor, demostrando que nos queríamos llevar el partido y se ha visto un gran partido".

Aclara el cambio de Modric

"Había que cambiar. Podría cambiar a otro. Había que meter algo más de energía. Los cambios son para cambiar algo en un momento puntual, no para castigar".

Afirma que lucharán hasta el final

"Nada. Antes del partido dependíamos, ahora no. Vamos a seguir e intentar ganar los 3 partidos porque no hay más remedio. Nosotros tenemos que sumar y veremos lo que hace el Atlético, el Barcelona. Tenemos que sumar nosotros primero". Nos vamos a preparar para eso. Poco tiempo tenemos. Faltan 3 partidos y lo vamos a preparar a muerte".

"Me voy con una sonrisa, pero estoy enfadado", concluyó.