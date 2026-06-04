«Yo lo pondría junto a Malen en la delantera de la selección holandesa»

Theo Janssen, entrenador amateur y analista, afirma en «De Oranjezomer» que Memphis Depay no debería ser el delantero titular de Holanda en el Mundial.

«Memphis es un jugador importante, el máximo goleador de la selección holandesa, pero si tuviera que hacer una alineación, no estaría en ella», afirma Janssen.

“Yo pondría a Brian Brobbey junto a Donyell Malen, con Cody Gakpo por detrás”, aconseja a Ronald Koeman. “Jugaría de otra manera, con otro sistema, porque en cuanto al juego la selección holandesa no está a la altura. Contra Argelia aún estuvo bien en la creación de ocasiones”.

Janssen vio cómo la selección holandesa perdía 0-1 ante Argelia en el partido de despedida. «Eso no da buenas sensaciones de cara al Mundial. Ese partido se puede dar por perdido; hubo doce cambios y casi todos jugaron, lo cual ya es inusual».

La gente esperaba una despedida a lo grande y no se dio, así que ahora todos viajan con la duda de si el equipo estará realmente listo”, concluye Janssen.

Eso sí, no se opone a que Memphis y Malen jueguen juntos: «Con dos delanteros pueden entenderse bien; con tres, Malen rendirá más por el centro que por la derecha».

Malen fue titular contra Argelia, Memphis ingresó en la segunda parte y Wout Weghorst jugó unos minutos al final, pero no evitaron la derrota en casa.