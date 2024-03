Xavi: "Le dije a Pedri que piense que es su última lesión"

"No es tan grave como pensábamos y esperamos que pueda estar pronto", dijo el entrenador.

Xavi Hernández se ha referido este jueves a la nueva lesión de Pedri, que causará baja en el Barcelona durante las próximas semanas.

Pedri, lesionado en el Athletic Club vs. Barcelona: qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perderá

Es la tercera vez que se lesiona Pedri el bíceps femoral de la pierna derecha, pero Xavi le ha pedido calma y que piense que no volverá a recaer en el futuro.

"Le he dicho a Pedri que debe pensar que es la última lesión. No es tan grave como pensábamos y esperamos que pueda estar pronto", dijo Xavi en sala de prensa antes del duelo liguero contra el Mallorca del viernes 8 de marzo.

"No es el primer jugador al que le pasa que en el inicio de su carrera tiene lesiones y después no tiene más. También está viviendo una situación que no le toca por edad", añadió el técnico.