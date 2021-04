Wolves de Raúl Jiménez, 'campeones' de la Premier League

El nacimiento de la Superliga generó mucha controversia alrededor del mundo. A pesar de las múltiples problemáticas en el futbol europeo, hay quienes ven este movimiento como una recompensa y no como un castigo. Tal es el caso de los Wolves, club al que pertenece Raúl Jiménez, quienes se autoproclamaron campeones de la Premier League.

El llamado "Big 6" del campeonato anunció que formarían parte de los clubes fundadores del nuevo campeonato de Europa. Ante dicha situación, distintos clubes optaron por 'olvidar' la existencia de estos equipos en la Premier, situación que hubiera beneficiado al Wolverhampton en la campaña 18-19.

En sus redes sociales, los Wanderers cambiaron su biografía de Twitter y sorprendieron al mundo entero al autoproclamarse los campeones de la temporada antes mencionada. Al revisar la tabla, los Wolves quedaron como séptimos de la tabla general por detrás del Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Manchester United, los seis clubes que se 'mudaron' a la Superliga.

De acuerdo con la Premier League, estos equipos, en caso de concetarse su participación en el nuevo torneo, serían eliminados de la liga local. Si bien sus campeonatos no se borrarían, los Wolves aprovecharon para burlarse de su situación y adjudicarse el título.

It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l