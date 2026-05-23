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Wessel Antes

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Wayne Rooney, consternado, cree saber por qué Harry Maguire se perderá el Mundial

England
Manchester United
H. Maguire
W. Rooney

Wayne Rooney siente lástima por su compatriota Harry Maguire. El exdelantero cree que el defensa del Manchester United merece un lugar en la selección inglesa para el Mundial.

Así lo afirma Rooney en su podcast de la BBC: «La ausencia de Maguire me sorprendió».

“Si miramos su estado de forma, Maguire debe estar muy decepcionado por quedarse fuera. Quizá Tuchel no quiere faltarle al respeto llevándolo sin darle minutos. No lo sé”, añade Rooney, quien no descarta que el central haya recibido una explicación personal del seleccionador.

Rooney habría llamado a Maguire en lugar de Dan Burn, del Newcastle, pero no guarda rencor a Tuchel.

«Aunque no comparta alguna decisión, confío en Tuchel y en sus cualidades como entrenador», concluye Rooney.

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Maguire, con 66 partidos internacionales, estuvo en el equipo que llegó a semifinales del Mundial de Rusia 2018 y en el que cayó en cuartos en Catar 2022.

Las lesiones le impidieron jugar la Eurocopa 2024, pero su vuelta en marzo con los Tres Leones había avivado su esperanza de estar en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

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