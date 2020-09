¿Vuelve a la 10? Qué número usará James en Everton

Firmado el contrato y anunciado uno de los fichajes bomba del verano europeo, surge la pregunta del millón ¿Cuál dorsal portará James Rodríguez en el ?

Contrario a lo que se esperaba y sin el misterio de otros tiempos, como cuando llegó al y se apoderó de la 10, o en el Bayern Munich donde se puso la 11 para respetarle la 10 a Robben, James ha posado en su presentación oficial con la camiseta número 19.

Todo parece ir en la onda de un nuevo James Rodríguez, más enfocado en recuperar la alegría de jugar al fútbol y menos interesado en los detalles como la numeración y las grandes luminarias que parecieron enceguecerlo en el pasado.

Un número que no le es desconocido al crack cafetero para un nuevo comienzo en su carrera, en la que ya ha portado en la espalda los siguientes números:

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.



Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8