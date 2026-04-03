Vinícius se perderá el partido del Real Madrid contra el Bayern de Múnich... y Díaz acompañará a Mbappé

Según el diario español «Marca», se espera que la estrella marroquí Ibrahim Díaz sea titular en el Real Madrid ante el Mallorca, mañana sábado, en la jornada 30 de La Liga.

Por su parte, se espera que el internacional brasileño Vinícius Júnior se pierda el partido debido al cansancio que sufre.

Vinícius regresó a Valdebebas, a pesar de que el club le ofreció un día de descanso, pero siguió un plan específico: fisioterapia y ejercicios de rehabilitación, sin participar en los entrenamientos.

Según informes de prensa, no hay lesión, pero Vinícius sufre un gran agotamiento, ya que ha disputado 55 de los 57 partidos desde la Copa Mundial de Clubes del verano pasado, y en el Real Madrid consideran que esta es la medida más adecuada.

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«Marca» añade que el Real Madrid comenzará el partido con la siguiente alineación:

Portero: Lunin.

Defensa: Arnold, Rüdiger, Hoesen, Carreras.

Medio campo: Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham.

Delantera: Ibrahim Díaz, Kylian Mbappé.

El partido contra el Mallorca llega antes de un encuentro de vital importancia, ya que el Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Clásico de Europa el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabéu.