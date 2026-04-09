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Vídeo: Un gesto elegante de Vitinha tras la victoria sobre el Liverpool

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones
Vitinha
T. Nyoni
Francia
Inglaterra
Portugal

15 minutos que revelan el comportamiento de la estrella portuguesa

El portugués Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, mostró gran deportividad tras el partido contra el Liverpool el miércoles.

El PSG superó al Liverpool en juego y marcador (2-0) en el Parque de los Príncipes, en la ida de cuartos de la Champions.

La vuelta será el martes en Anfield para definir al semifinalista que enfrente al ganador de Bayern-Real Madrid.

Según Foot Mercato, el mediocampista brilló al imponer ritmo y recuperar balones.

Además, esperó 15 minutos a que los jugadores del Liverpool terminaran de calentarse para cambiar su camiseta con Tre Nyoni (18 años).

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El portal destacó que este gesto generoso se viralizó en redes.

Vitinha jugó los 90 minutos, mientras que Niouni ingresó en el 90+1 por Jérémy Frimpong.

Cabe recordar que, en la pasada edición de la Liga de Campeones, ambos equipos se midieron en octavos y el PSG ganó en penaltis antes de lograr su primer título.

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