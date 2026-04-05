Vídeo: Tarek Diab propone una opción sorprendente para dirigir el Al-Ittihad de Yeda

La leyenda del fútbol tunecino, Tarek Diab, sorprendió a todos al ser uno de los nombres inesperados que se barajan para dirigir al Al-Ittihad de Yeda durante la próxima temporada, en sustitución del portugués Sérgio Conceição.

Los medios de comunicación han publicado informes que apuntan a la salida definitiva de Conceição al final de la temporada actual, debido a su tensa relación con los jugadores y la directiva, además del notable descenso en los resultados.

Tarek Diab declaró a la cadena saudí «Thamania»: «La directiva del Al-Ittihad debe considerar al entrenador saudí Saad Al-Shehri (técnico del Al-Ittifaq) para dirigir el equipo en la próxima temporada».

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Y añadió: «Al-Shehri es mejor que Conceição, y eso ha quedado patente gracias a su magnífico trabajo con el Al-Ittifaq esta temporada, ya que ha logrado superar claramente a Brendan Rodgers, el entrenador del Al-Qadisiyah».

Y continuó diciendo: «Al-Shehri ha logrado imponer su dominio en el vestuario del Al-Ittifaq y su huella técnica es evidente para todos. Creo que, si cuenta con el apoyo y los recursos de Conceição, logrará grandes cosas con el Al-Ittihad».

Y concluyó diciendo: «El gran entrenador es aquel que trabaja en silencio y luego deja su huella, que es lo que ha hecho Al-Shahri con el Al-Ittifaq, y espero que tenga una oportunidad mayor con el apoyo que se merece».







