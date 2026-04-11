Vídeo: Los clubes saudíes no renuncian a fichar a Bruno

El fichaje del portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, es prioridad para la Liga Roshen de cara al próximo mercado veraniego.

Fabrizio Romano declaró en su canal de YouTube: «El mensaje de Bruno en su última entrevista fue muy positivo: “Me siento parte del Manchester United, me siento como un auténtico aficionado del club”. Quiere al club y se siente muy a gusto allí».

Además, la posibilidad de jugar de nuevo la Champions con el United ha pesado mucho en su decisión.





Los clubes saudíes siguen queriendo ficharlo... El interés de los clubes saudíes persiste desde hace tres años, cuando ya intentaron ficharlo, y se mantiene tras la oferta del Al-Hilal del año pasado. Sin embargo, al jugador le atrae más disputar la Champions con el United.

Por eso el United se muestra optimista sobre su continuidad. Aún así, todo dependerá de las conversaciones que lleguen tras el curso.

Finalmente, añadió: «Al término de la temporada habrá una reunión entre Bruno y el club; el United quiere que se quede y seguirá trabajando para que así sea».



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