Vídeo: La goleada del Al-Hilal hace que Walid Al-Faraj pierda contra el Al-Nassr

El periodista deportivo Walid Al-Faraj ha hecho unas llamativas declaraciones sobre la lucha por el título de la Liga Roshen de Profesionales, en un momento en que la competencia entre Al-Hilal y Al-Nassr se recrudece al acercarse las etapas decisivas de la temporada.

Tras la victoria del “Al-Alamy” sobre Al-Najma (5-2) y el empate de Al-Hilal ante Al-Taawoun (2-2), el comentarista había pronosticado que Al-Nassr sería campeón.

Sin embargo, rectificó tras la goleada del Al-Hilal 6-0 al Al-Khaloud en la jornada 29.

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En su programa «Action con Walid» afirmó: «Al-Hilal hizo un partido impresionante ante Al-Khaloud; lo más destacado fue su espíritu durante los 90 minutos».

Y añadió: «Los hinchas del Al-Nassr deben preocuparse, pues el Al-Hilal llega con fuerza y la presión sobre ellos crecerá. El líder envió un mensaje claro: no va a fallar en las próximas jornadas».

Y concluyó: «El Al-Hilal aguarda un tropiezo del Al-Nassr para arrebatarle el liderato si gana el duelo directo».

Concluyó: «El Al-Nassr sentirá la presión del Al-Hilal en las próximas jornadas y solo debe preocuparse por ganar».

El Al-Hilal suma 68 puntos, a solo dos del Al-Nassr, que aún debe jugar contra el Al-Akhdoud el sábado.











