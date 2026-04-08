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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: La goleada del Al-Hilal hace que Walid Al-Faraj pierda contra el Al-Nassr

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Arabia Saudita

¿Qué dijo el famoso periodista?

El periodista deportivo Walid Al-Faraj ha hecho unas llamativas declaraciones sobre la lucha por el título de la Liga Roshen de Profesionales, en un momento en que la competencia entre Al-Hilal y Al-Nassr se recrudece al acercarse las etapas decisivas de la temporada.

Tras la victoria del “Al-Alamy” sobre Al-Najma (5-2) y el empate de Al-Hilal ante Al-Taawoun (2-2), el comentarista había pronosticado que Al-Nassr sería campeón.

Sin embargo, rectificó tras la goleada del Al-Hilal 6-0 al Al-Khaloud en la jornada 29.

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En su programa «Action con Walid» afirmó: «Al-Hilal hizo un partido impresionante ante Al-Khaloud; lo más destacado fue su espíritu durante los 90 minutos».

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Y añadió: «Los hinchas del Al-Nassr deben preocuparse, pues el Al-Hilal llega con fuerza y la presión sobre ellos crecerá. El líder envió un mensaje claro: no va a fallar en las próximas jornadas».

Y concluyó: «El Al-Hilal aguarda un tropiezo del Al-Nassr para arrebatarle el liderato si gana el duelo directo».

Concluyó: «El Al-Nassr sentirá la presión del Al-Hilal en las próximas jornadas y solo debe preocuparse por ganar».

El Al-Hilal suma 68 puntos, a solo dos del Al-Nassr, que aún debe jugar contra el Al-Akhdoud el sábado.




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