VÍDEO: El autogol de Sergio Ramos provoca su ovación en Barcelona

El central de Camas no tuvo suerte en su reencuentro contra el equipo azulgrana y firmó el 1-0 que arrancó una ovación en Montjuic.

No ha tenido suerte Sergio Ramos en su regreso a Barcelona. El central de Camas, que volvió al Sevilla en la pasada ventana de mercado, se reencontró con el eterno rival del Real Madrid y lo hizo marcando el autogol del 1-0 en Montjuic. Cuando la afición advirtió que había sido él el autor del tanto azulgrana, no dudó en ovacionar al ex capitán madridista.

Faltaban 15 minutos para el final del encuentro y el Barcelona no podía contra el Sevilla. Empataba sin goles y se dejaba dos puntos por segundo encuentro consecutivo, tras el 2-2 en Son Moix ante el Mallorca del martes pasado. Pero el destino quiso que fuera justamente Sergio Ramos quien alegrara la noche a los catalanes. marcando su tercer gol en propia puerta en LaLiga, tras haberlo hecho con el Real Madrid en dos ocasiones, casualmente ambas ante el Sevilla.

Tras un buen centro de Ferran Torres, Lamine Yamal quiso prolongar la acción para encontrar a Fermín López en boca de gol, pero el central hispalense tocó el balón con la rodilla y desatascó el partido con un tanto desafortunado para el Sevilla. Enseguida, la afición del Barcelona comenzó a ovacionar al hombre que les había dado la ventaja y que tantos disgustos dio en el pasado ganándolo todo como merengue. Cosas del fútbol.

La afición coreando el nombre de Ramos