VÍDEO: Daryl Dike, estrella de la selección estadounidense, revela su rápido ascenso y elogia a su mejor rival

Daryl Dike, estrella de la selección masculina de Estados Unidos, visita el pódcast «Beast Mode On» de Adebayo Akinfenwa. El jugador del West Bromwich Albion repasa su paso por el fútbol universitario, su duelo con Antonio Rüdiger, del Real Madrid, y quién fue el mejor rival que ha enfrentado en su rápido ascenso, que ya le ha llevado a 10 convocatorias con miras al Mundial 2026.
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El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, y los episodios del 1 al 13 se pueden ver y escuchar gratis ahora mismo.