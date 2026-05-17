Esta temporada, el VfB Stuttgart compite en la Bundesliga, la Copa DFB y la Europa League. Para ver todos sus partidos en directo necesitarás suscribirte a varios proveedores.
Aquí te contamos en qué canales se retransmiten en directo los partidos del VfB Stuttgart.
VfB Stuttgart, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del VfB en directo por televisión y en streaming?
Ver al VfB Stuttgart en la Bundesliga, la Europa League y la Copa DFB en directo por TV y streaming.
Desde la temporada 2025/26 hasta la 2028/29, los derechos de emisión son nuevos: DAZN emite la conferencia de los sábados y los partidos del domingo, mientras que Sky ya no tiene la Bundesliga.
Sky sigue siendo la principal opción y retransmite el partido del viernes por la noche, todos los encuentros del sábado por la tarde en directo y el partido estrella del sábado por la noche. También podéis ver los partidos del VfB en vivo por WOW o la app Sky Go.
En abierto, SAT.1 emitirá el partido inaugural, los encuentros del viernes por la noche de las jornadas 15 y 16 y los dos partidos de promoción de ascenso.
IMAGO / Eibner
Para seguir al VfB Stuttgart en la Europa League, sintoniza RTL, que emite en abierto un partido con equipo alemán por jornada, ya sea en su canal principal o en Nitro.
En la plataforma RTL+ se ofrecen cada jornada los partidos destacados, tanto en individual como en conferencia.
Todos los partidos de la Copa DFB se ven en directo por Sky. También, ARD y ZDF transmiten gratis algunos encuentros de cada ronda.
Getty Images
VfB Stuttgart: toda la información sobre la retransmisión en un vistazo: ¿Quién emite los partidos del VfB en directo por TV y en streaming? Marcador en directo en SPOX
Si no puedes verlos en pantalla, visita nuestra web: ofrecemos un marcador en directo de los duelos seleccionados.
VfB Stuttgart, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del VfB en directo por televisión y en streaming? El club en breve
|Fundación
|2 de septiembre de 1893
|Títulos de liga
|5
|Copas ganadas
|4
|Títulos de la Europa League
|0
|Jugador con más partidos
|Karl Allgöwer (338 partidos)