Veerman responde con una sola palabra llamativa al rotundo rechazo de Koeman

Tras la espectacular victoria por 4-3 del PSV sobre el FC Utrecht, Joey Veerman se ha pronunciado tanto sobre la lesión de Jerdy Schouten como sobre las duras palabras del seleccionador Ronald Koeman. El centrocampista se mostró sorprendentemente breve y conciso al referirse a este último tema: con una sola palabra.

El centrocampista habló abiertamente tras el partido con la NOS sobre la situación de Schouten, que tuvo que abandonar el campo con una lesión de rodilla aparentemente grave. Veerman se mostró visiblemente afectado y destacó que ese momento lo eclipsaba todo. «En ese momento esperas que no sea nada grave. Le preguntas y él te dice enseguida que no se siente bien. Es una mierda. Realmente lo eclipsa todo».

En el vestuario también reinaba un ambiente sombrío, a pesar de la importante victoria. Veerman destacó que el vínculo dentro de la plantilla es muy fuerte y que, por eso, esto nos afecta aún más. «Simplemente nos hemos hecho amigos. No tengo palabras, me parece realmente terrible».

El centrocampista vio de cerca lo mal que lo pasó Schouten tras el partido. «Estaba llorando en el vestuario. En esos momentos solo puedes compadecerte de él. Me parece realmente horrible». Veerman quiere que Schouten esté presente en la próxima fiesta de celebración del título, pase lo que pase: «Si hace falta, lo subo a la carroza, pero va a venir. De cualquier manera.»

La gravedad de la lesión también suscita preocupación de cara al próximo Mundial. Veerman admitió que es difícil pensar en eso en un momento así. «Es simplemente una tragedia humana. No lo sé, de verdad que no».

En medio de todas las emociones, también se habló de la selección holandesa, donde Veerman había sido recientemente objeto de debate. Koeman dejó claro durante una rueda de prensa que, por el momento, el jugador del PSV no entra en sus planes. El seleccionador afirmó que Veerman no es su primera opción, ni siquiera la segunda, para el puesto de «seis» izquierdo, y señaló que, con una plantilla en plena forma, no tiene posibilidades de ir al Mundial.

A la pregunta de qué pensó Veerman al oír esas palabras, siguió una respuesta sorprendentemente breve. «Nada». Cuando se le insistió, se mantuvo en su postura. «No pensé absolutamente nada». Ante la sugerencia de que entonces debía de tener la mente en blanco, respondió afirmativamente.

A continuación, se le preguntó a Veerman por qué no quería decir nada al respecto: «No me apetece».