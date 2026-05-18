Van Hanegem saca una conclusión contundente sobre el Ajax tras quedarse sin el cuarto puesto

Willem van Hanegem considera que Anthony Correia, exentrenador del Telstar que fichó por el FC Utrecht, fue el mejor técnico de la temporada pasada. Además, «De Kromme» critica al Ajax y a algunas declaraciones del entrenador Óscar García.

«El Ajax sigue dando la misma impresión que al principio de la temporada», suspira Van Hanegem en su columna del lunes en el Algemeen Dagblad. «Aún estoy por ver qué tal le va el jueves en Volendam contra el FC Groningen».

El excentrocampista y técnico se refiere a la eliminatoria europea en la que el Ajax recibe al Groningen en el Kras Stadion de Volendam. «No es que me impresione el FC Groningen, pero el Ajax no arrolla a sus rivales».

Para Van Hanegem, el técnico del Ajax aún no asume esta realidad: «En las entrevistas previas al último partido de Liga dio la impresión de que bajo su dirección las cosas no han ido tan mal y ya predijo que el Ajax será campeón».

No cree que el PSV vaya a ser destronado fácilmente por el quinto clasificado, pero sí espera que, al menos, el equipo llegue a la Conference League: «Para subir un poco en Europa necesitamos puntos y, en condiciones normales, el Ajax debería ganar más partidos de los que pierda en esa competición. Eso nos ayudaría como país futbolístico».

Además, desconfía de la promesa del técnico español de que el Ajax será campeón la próxima temporada: «Eso significará que la próxima temporada ya no será el entrenador allí. Si no, no dirías eso, porque entonces te lo echarían en cara constantemente la próxima temporada si las cosas no salen bien».

Según ESPN, García sigue siendo candidato a entrenador del Ajax para la próxima temporada. El director técnico, Jordi Cruyff, baraja varias opciones, entre ellas Míchel, técnico del Girona.