Valverde: "¿Miedo al Real Madrid? ¿Por qué? Vamos los primeros"

El entrenador del Barcelona insiste en que "necesitamos volver a ganar en Liga" tras dos empates y señala que el equipo "está bien" físicamente.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir al Valladolid en partido de Liga y el mismo día en el que el Barcelona anunció la renovación de su contrato.

Apoyo vestuario. "La sintonía que tengo con el club es buena y todo ha sido de una manera natural, el club me lo propuso hace un tiempo, nos dimos un margen para madurarlo todo y pensando en la estabilidad del club ante estos momentos decisivos hemos pensado que era el día, la decisión ha sido sencilla para mi".

Continuidad sujeta a títulos. "Las intenciones de los clubes cuando firman un contrato siempre son las mejores y luego ya sabemos cómo es el fútbol, que siempre está marcado por los resultados, la idea es transmitir confianza y los entrenadores lo aceptamos".

Legado. "Cuando se habla de tiempo en cualquier club es porque las cosas han ido bien o se espera que vayan bien, si llegamos a los cuatro años aquí es porque estamos obligados a ganar títulos, es algo que tengo claro y nuestra idea es la de generar un ambiente determinado para que poder ganar sea más sencillo a pesar de los altibajos que pueda haber".

Momentos más complicados. "Siempre son en las derrotas, aquí se amplifican mucho y sabemos que todas tienen un coste, los entrenadores estamos para eso; los mejores momentos han sido cuando hemos conseguido títulos y también en determinadas victorias o cuando se despidió Andrés (Iniesta)".

Próxima temporada. "No me planteo grandes cuestiones, quiero no desviarme de lo que es la temporada, hay que tener la vista corta porque el día a día es importante y conseguir cosas en este club es fundamental".

De Jong. "Es un jugador que se compromete con el juego, no le quema el balón, se enfrente bien al contrario y asume una responsabilidad importante para ser tan joven, esperamos que sea importante y tenga un largo recorrido en el club".

Renovación Rakitic. "El club dará los pasos que crea convenientes para ser de los mejores del mundo, Ivan es importante del mismo modo que lo son los que vienen jugando habitualmente".

Rotaciones. "Es el partido perfecto para ganar e imagino que el Valladolid también lo pensará, lo que tenemos que hacer es no despistarnos, el rival más importante siempre es el de mañana, queremos ganar para seguir ganando".

Nivel físico. "El equipo está bien y a pesar de que hay jugadores que están jugando más, como Piqué y Alba, hay que tener en cuenta que también han ido menos con la selección, igual que Leo o Luis, quizá haya alguno qeue juegue más pero estamos compensados, creo que estamos preparados para afrontar lo que viene".

Calendario. "Hay partidos dentro de esta secuencia que son decisivos, como la vuelta de la Copa del Rey, y también hay que ver qué resultado conseguimos en la Champions League, hay que hilar muy fino para afrontar estos partidos e incluyo el de mañana, sumar ante el Valladolid es fundamental para nosotros".

¿Umtiti en Lyon? "El partido ante el Olympique es después del de mañana así que hay margen para verle y para decidir, ha jugado poco en bastante tiempo y son partidos decisivos pero es un jugador importante y esperamos que esté bien para lo que viene, no sé si para este o para el siguiente".

Todibo. "Es un jugador que está entrenando con nosotros pero todavía no hemos podido verle en competición y me gustaría verle porque tiene cualidades y físicamente es fuerte, es rápido y joven, está causando una buena impresión pero una cosa es entrenar y otra es competir".

Miedo al Real Madrid. "Siempre le contamos como aspirante a la Liga, igual que el Atlético o el Valencia, no tenemos miedo siendo los primeros".

Lyon. "Es un gran equipo y no tengo ninguna duda de que será una gran prueba para nosotros, pero tenemos un partido importante y no podemos centrarnos todavía en el Valladolid".

Valladolid. "Empezamos una serie de partidos en los que nos jugamos las tres competiciones e incluimos ya el partido de mañana porque venimos de dos empates seguidos en Liga y queremos volver a ganar, la mejor manera de afrontar estos partidos es ir con una sonrisa tras una victoria, nos hace falta ganar en la Liga para llegar a la parte decisiva haciendo bien las cosas".