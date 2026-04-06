Valentijn Driessen critica duramente a una figura destacada de la selección holandesa

Valentijn Driessen ve con pesimismo las perspectivas de la selección holandesa en el próximo Mundial. El analista de la selección de De Telegraaf está especialmente preocupado por el hecho de que los mejores jugadores de la convocatoria del seleccionador Ronald Koeman se pasen la mayor parte del tiempo en el banquillo.

«La selección holandesa no va a llegar a ninguna parte», expresó Driessen el lunes en Vandaag Inside. El experto en la selección holandesa explica por qué es tan escéptico. «Gakpo es nuestro mejor delantero según Koeman, pero está en el banquillo del Liverpool. Reijnders es uno de los mejores centrocampistas, pero está en el banquillo del Manchester City. Frimpong y Aké también están en el banquillo».»

«Van Dijk juega, pero comete tres errores garrafales contra el Manchester City. Gravenberch participa, pero eso es todo. Y si repasas toda la lista, te llevas un susto de muerte», afirma el preocupado Driessen. «Y Frenkie de Jong no juega en el FC Barcelona, pero el Barcelona lo gana todo».

Johan Derksen está totalmente de acuerdo con su compañero de mesa. «Vi el sorteo y pensé: primero tienen que pasar la fase de grupos», pronostica, anticipando partidos difíciles contra Japón, Suecia y Túnez.

A continuación, Driessen se centra en el papel de Van Dijk como capitán de la selección holandesa. «Tiene mucha personalidad, pero también la finge un poco en el campo. Eso se vio ahora contra el Manchester City».

El presentador Wilfred Genee saca finalmente una dolorosa conclusión. «No hay mucho que hacer. No podemos contar con la selección holandesa. ¿Podemos cancelarlo, o no es posible?».

«No creo que eso sea posible. ¿Quién ocuparía nuestro lugar?», se pregunta Van der Gijp en voz alta. Y añade con ironía: «Entonces sería Aruba o algo así, o Bonaire. O quizá Surinam».