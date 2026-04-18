¿Una espectacular final de copa entre el AZ y el NEC? Estas son las alineaciones previstas

Este domingo a las 18:00 h en De Kuip se juega la final de la Copa KNVB Eurojackpot entre el AZ y el NEC, con transmisión en directo por ESPN.

La portería genera dudas: Jeroen Zoet jugó el jueves con el filial en la Conference League, así que Rome-Jayden Owusu-Oduro podría volver a tener su oportunidad tras perder la final del año pasado.

En NEC, todo indica que Gonzalo Crettaz cederá el arco a Jasper Cillessen, aunque Dick Schreuder no lo confirmó el viernes.

El regreso del veterano Jordy Clasie refuerza el centro del campo del AZ, donde actuará como pivote junto a Kees Smit y Sven Mijnans.

El defensa del NEC, cedido por el Ajax, Ahmetcan Kaplan, es duda, así que Deveron Fonville podría salir de titular. En AZ, el delantero Jizz Hornkamp se perderá la final por una grave lesión de tobillo.

Alineación probable del AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal.

Alineación probable del NEC: Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Linssen, Lebreton.