«Un momento histórico»... Enrique, a punto de dar un paso decisivo con el París Saint-Germain

El español Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, está cerca de renovar con el club francés.

Su contrato actual vence el año que viene, pero negocia renovarlo hasta 2030. Aunque no se ha revelado el salario, se cree que estará entre los tres más altos del mundo.

Según Fabrice Hawkins, de RMC Sport, las conversaciones para su renovación llevan meses y marchan bien. La relación entre el club y el técnico es excelente.

Para Al Kass, «Luis Enrique ha transformado el PSG desde 2013 con un juego ofensivo valiente y una cultura de equipo sólida. El resultado: dominio nacional, la histórica conquista de la Liga de Campeones en 2025 y el reconocimiento mundial como el mejor entrenador».

Por ello, el club quiere recompensarlo con un contrato multimillonario que le asegure el cargo por varios años.

Más allá del dinero, se negocian otros detalles, como la residencia de la familia del técnico.

Residen en Saint-Germain-en-Laye, pero valoran mudarse a Noyers para acortar los desplazamientos y mejorar la calidad de vida familiar, prioridad absoluta para el técnico.

Además, exige que la renovación incluya a su cuerpo técnico, sobre todo a Luis Campos.

Los salarios no parecen un obstáculo y todas las partes confían en llegar pronto a un acuerdo.

Se espera un contrato histórico que sitúe a Luis Enrique entre los entrenadores mejor pagados de Europa y consolide este exitoso proyecto deportivo.

Para lograrlo, el club invertirá lo necesario para mantener la racha de triunfos y el prestigio internacional del París Saint-Germain bajo la dirección de Luis Enrique.

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