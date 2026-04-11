Un acontecimiento excepcional: una estrella del Barcelona recupera su puesto tras 11 meses

La alineación del Barcelona para el derbi catalán contra el Espanyol, disputado este sábado en el Camp Nou en la 31.ª jornada de La Liga, marcó un hecho excepcional tras casi un año.

El técnico azulgrana, Hans Flick, alineó de titular al centrocampista Gavi por primera vez desde mayo de 2025, cuando el español jugó contra el Athletic de Bilbao.

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Gavi llevaba meses lesionado y sin jugar.

Su regreso amplía las opciones del técnico Hansi Flick en una fase decisiva de la temporada, tras meses de rehabilitación y participación gradual.

El Barcelona lidera La Liga con 76 puntos, seis más que el Real Madrid, que ha jugado un partido más y empató 1-1 con el Girona.