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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Triplete para el Al-Ahli de Yeda antes del partido contra el Al-Duhail en la Copa de Asia

Al Ahli vs Al-Duhail SC
Al Ahli
Al-Duhail SC
AFC Liga de Campeones
A. Majrashi
Z. Al Hawsawi
V. Edoa
Arabia Saudita
Catar
Francia

Un partido decisivo en la Liga de Campeones de Asia

El Al-Ahli de Yeda se prepara para afrontar un duro enfrentamiento contra el Al-Duhail de Catar mañana lunes, en el marco de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

El conjunto local realiza entrenamientos intensivos para conseguir un buen resultado que le permita avanzar en el torneo, aprovechando su condición de local y el respaldo de su afición.

Según el diario «Okaz», en las prácticas del Al-Ahli participaron Ali Majrashi, Zakaria Hawsawi y el francés Valentin Atangana.

Su incorporación a las sesiones colectivas refuerza la preparación técnica y física del grupo.

La Federación Asiática de Fútbol aplazó el partido, inicialmente previsto para el mes pasado, e incluyó finalmente en la “fase concentrada” que se celebra en Arabia Saudí, con el fin de garantizar la mejor organización y seguridad.

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