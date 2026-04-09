Tras Mohamed Salah, el Liverpool pierde a su segunda estrella este verano

El Liverpool FC anunció este jueves que el defensa escocés Andy Robertson dejará el club en 2026, al terminar su contrato.

El club lo confirmó en un comunicado en su web: «Andy Robertson dejará los Reds al final de esta temporada».

Robertson, de 32 años, llegó en 2017 procedente del Hull City y ha jugado 373 partidos con los ‘reds’.

Bajo la dirección de Jürgen Klopp y sus sucesores, el internacional escocés ha sido clave en la era de éxitos recientes del club.

En nueve temporadas en Anfield ha conquistado dos Premier Leagues, una Champions, una FA Cup, dos Copas de la Liga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y el Community Shield.

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Su salida lo consagra como una leyenda de la era moderna, clave en la transformación del equipo desde su llegada.

En enero se le vinculó con un traspaso al Tottenham que finalmente no se concretó.

Su salida se produce pocas semanas después de que Mohamed Salah anunciara su intención de marcharse este verano, pese a tener un año más de contrato.

Por ahora, el escocés se centra en ayudar al Liverpool, vigente campeón de la Premier, a cerrar la temporada de la mejor forma, dejando la celebración de su legado para más adelante.