Tras el terremoto, Motsepe viaja de Senegal a Marruecos

Mañana jueves, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), visitará Marruecos para reunirse con Fawzi Lakjaâ, titular de la Real Federación Marroquí de Fútbol, y otros representantes del fútbol nacional.

Esta visita se inscribe en una gira que Motsepe realiza por varios países para apaciguar las tensiones surgidas tras la última Copa Africana de Naciones.

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Con estas gestiones, Motsi busca estabilizar el fútbol africano y explorar la cooperación con la Real Federación Marroquí, clave en la organización de grandes eventos.

La CAF había despojado a Senegal del título de la Copa Africana de Naciones y se lo otorgó a Marruecos, al considerar a los Leones de la Teranga perdedores de la final por retirarse unos quince minutos del partido antes de volver al campo. y su victoria en la prórroga (1-0) sobre los anfitriones, tras un partido marcado por la polémica arbitral y grandes tensiones.

Senegal recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), cuya resolución confirmará al campeón.