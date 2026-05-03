Tragedia para el Volendam: derrota y Van Oevelen retirado en camilla

El FC Volendam perdió 0-2 en casa ante el sc Heerenveen y quedó 16.º, en zona de descenso.

Tras los triunfos de Telstar y Excelsior, Volendam necesitaba puntos. A los ocho minutos, Heerenveen ya ganaba: Ringo Meerveld inició la jugada, Vasilios Zagaritis continuó y Luca Oyen cabeceó dentro del área para el 0-1.

Tras un saque de puerta, Henk Veerman quedó solo ante Bernt Klaverboer, pero Sam Kersten evitó el segundo tanto.

El conjunto de Robin Veldman buscaba superar por las bandas a un Volendam que, pese a su esfuerzo, apenas sufría con los centros visitantes.

Poco después del descanso, Meerveld recibió un centro de Zagaritis y obligó a Van Oevelen a intervenir; acto seguido el portero se lesionó el tobillo tras chocar con Kersten y fue retirado en camilla.

Con el paso de los minutos el partido se desordenó. Ambos equipos lucharon por el resultado. Volendam se lanzó al ataque y Bilal Ould-Chikh rozó el gol, pero Klaverboer despejó. En la ofensiva final Robert Muhren también estuvo cerca de marcar.

El Volendam se lanzó al ataque con todo. El Heerenveen, cada vez más presionado, se defendió con uñas y dientes. Sin embargo, Dylan Vente sentenció el partido de la nada. Con un disparo certero, duplicó el marcador, y el Heerenveen regresó a Frisia con la victoria: 0-2. Con este triunfo, los frisones se aseguran un lugar en los play-offs.