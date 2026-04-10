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Muhammad Sharaf Eldeen

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Total discreción... ¿Cómo negocia el Barcelona el fichaje de Álvarez sin que el Atlético se entere?

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J. Alvarez
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El club catalán ha elegido a su principal opción en ataque

El futuro de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, aún es incierto, pero el Barcelona ya decidió: el argentino sigue siendo su prioridad para fichar este verano.

Para SPORT, su gol de falta en la ida de cuartos de la Champions solo confirmó su talento; en el Barça lo conocen bien y llevan años siguiéndolo.

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Desde el inicio de la temporada, sus agentes y la dirección deportiva del Barça han mantenido contactos constantes, pero discretos, para evitar disturbios en el Atlético.

Todas las conversaciones han sido telefónicas para preservar la confidencialidad.

A pesar de los muchos enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada, no ha habido reuniones presenciales. Se rumoreó un encuentro en Arabia Saudí, pero se desmintió de inmediato.

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