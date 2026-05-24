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Thom HayeIMAGO
Lars Capiau

Traducido por

Thom Haye y Eliano Reijnders se proclaman campeones de Indonesia

Persib Maung vs Persijap
Persib Maung
Persijap
Super League
Borneo Samarinda vs Malut United
Borneo Samarinda
Malut United

Persib Bandung, equipo de Thom Haye y Eliano Reijnders, se proclamó este fin de semana campeón de Indonesia tras una última jornada emocionante.

La Superliga de Indonesia mantuvo la emoción hasta el final: Borneo y Persib peleaban el título, pero fue Persib el que lo conquistó.

El Persib, afectado por la “fiebre de campeón”, apenas igualó 0-0 en casa ante el Persijap, que terminó dos puntos sobre el descenso.

Borneo, por su parte, goleó 7-1 al Malut United y alcanzó la misma puntuación.

El Borneo, con una diferencia de goles de +43 frente al +37 del Persib, no pudo imponerse en el criterio de desempate: en Indonesia, tras los puntos, mandan los enfrentamientos directos.

En los enfrentamientos directos, Persib ganó 3-1 en casa y empató 1-1 a domicilio, lo que le dio el título.

Jugadores y afición lo celebraron a lo grande: Haye, Reijnders y sus compañeros fueron recibidos en varios autobuses por una marea de camisetas azules que festejaban el título.

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