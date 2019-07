The Strongest ya cuenta con el panameño Clarke

El delantero panameño llegó a Bolivia y se sumó al plantel que dirige el paraguayo Pablo Daniel Escobar.

El delantero panameño Ricardo Clarke llegó este jueves a La Paz y desde este viernes se sumará al trabajo de The Strongest que se alista para el juego del domingo contra San José, desde las 15.00, en el estadio Hernando Siles.

En medio de una expectativa, Clarke fue recibido este jueves por la tarde por los medios de comunicación, se mostró muy amable y atento a cada pregunta que se le hizo, además que conoce bien el fútbol boliviano en el que buscará triunfar como lo hizo en el Zamora venezolano.

“Sé que The Strongest es el equipo más grande de y a nivel Sudamérica también sé lo que significa el club, estoy contento de llegar y ya quiero ponerme a órdenes del entrenador”, dijo Clarke quien llega al Tigre para cubrir la plaza de Rolando Blackburn quien se fue al fútbol de .

“Mi llegada se da por medio de mi representante, ya que Blackburn se fue a Tailandia y a mí me dieron la oportunidad de ser su reemplazante. Tengo buena comunicación con Rolando y me habló de que acá hay un grupo muy sano y muy unido, yo espero que me acojan bien”, expresó el jugador que goza de un buen físico que tratará de explotar en los cotejos que le toquen jugar en el atigrado.

Clarke se desempeña como delantero centro, además puede situarse como extremo por la derecha o de media punta.