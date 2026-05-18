The Athletic revela: «Salah quiere quedarse en el Liverpool con una sola condición»

Según The Athletic, Mohamed Salah podría quedarse en el Liverpool si Arne Slot se va.

Según The Athletic, personas cercanas a Salah en Egipto aseguran que aún no descarta quedarse pese a su anuncio de salida.

Para que esto suceda, exige la salida de Slot y su cuerpo técnico, además de varios directivos.

Tras la derrota 4-2 ante Aston Villa, el sábado por la noche publicó un mensaje en redes que dolió a Slot.

«He visto a este club pasar de escéptico a campeón», escribió el extremo de 33 años. «He dado todo para ayudar al Liverpool y nada me hace más orgulloso».

«Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo al que temen los rivales», afirmó. «El Liverpool debe ser un equipo que gane títulos. Ese es el fútbol que conozco y esa es la identidad que debe recuperarse y mantenerse».

Y lanzó un aviso a Slot: «Eso no es negociable; cualquiera que esté en el Liverpool debe adaptarse».

El egipcio subrayó que las victorias esporádicas no bastan para un club del calibre del Liverpool. «Ganar de vez en cuando no debe caracterizar al Liverpool; todos los equipos ganan partidos, pero el Liverpool debe luchar por los títulos de forma constante», afirmó.

En Instagram, varios compañeros actuales y exjugadores del Liverpool dieron “me gusta” a su publicación. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino y Georginio Wijnaldum respaldaron así sus palabras.

Ahora ha compartido una foto con Szoboszlai, Kerkez y Wirtz, que muchos fans interpretan como un «Ellos me apoyan».