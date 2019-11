Tevez: "No tuve la continuidad que me hubiese gustado tener"

El Apache analizó su presente y habló de su futuro: "Demostré que puse a Boca por sobre todo". Igual, aclaró que no está peleado con Alfaro.

El presente de Boca está lejos de ser el ideal, pero el de Carlos Tevez parece pasar por uno de los peores momentos de los últimos años. Con su continuidad en Boca más en duda que nunca luego de que se termine su contrato en diciembre, el Apache, encima, está lejos de su mejor versión justo cuando más lo necesita, tanto el mismo como el resto del equipo.

"Es difícil evaluarse a uno mismo, más cuando uno no tiene la continuidad que le gustaría tener", expresó Carlitos luego de la derrota ante en Fox Sports Premium. Y agregó: "No jugué mucho en el año, siempre traté de sumar desde donde me tocó. Prioricé al club por delante de lo demás. Lo demostré muchísimas veces. No falté a ningún entrenamiento ni a ningún partido".

"No estoy peleado con Alfaro, si no no estaría acá. Está haciendo un gran trabajo, no es fácil agarrar después de lo que pasó el año pasado", aclaró en diálogo con Radio La Red. "Me banco esta situación. La cosa no esta para pensar en mi contrato, pero yo me voy a retirar cuando yo quiera", cerró.