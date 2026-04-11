Teun Koopmeiners sonríe tras la hostil acogida que recibió al ingresar con la Juventus

La Juventus venció 0-1 al Atalanta el sábado y se colocó cuarta en la Serie A. Con estos tres puntos superó al Como, que suma dos menos y el domingo enfrenta al Inter. El Atalanta, séptimo a siete puntos de la ‘Juve’, ve lejos la Liga de Campeones.

Teun Koopmeiners no entró en el once de la Juventus; el exjugador del Atalanta saltó al campo a veinte minutos del final y fue abucheado por la afición local, que aún le recrimina su salida a Turín en 2024.

El arranque en Bérgamo fue todo de Atalanta: en nueve minutos creó dos claras ocasiones. Nicola Zalewski disparó al poste y, dos minutos después, Giorgio Scalvini remató al larguero.

El Atalanta siguió dominando, pero sin crear ocasiones tan claras. La Juventus se limitó a disparos lejanos.

Justo antes del descanso, Charles De Ketelaere falló un cabezazo y Nikola Krstovic envió un remate desviado.

Tres minutos después del descanso llegó el gol: Marco Carnesecchi falló en el cálculo de un centro y Jérémie Boga remató a placer (0-1).

A pesar del gol, el partido no varió. El Atalanta dominó, pero no concretó. El portero de la Juve, Michele Di Gregorio, detuvo un remate de Berat Djimsiti, y Giacomo Raspadori, en buena posición, disparó fuera.

Thuram remató alto desde cerca, pero el Atalanta siguió insistiendo. Al final, los locales no marcaron y el equipo de Palladino cayó 0-1, un resultado que puede costarle la Liga de Campeones.