Supera a Guardiola... Flick se gana un lugar entre las leyendas del Barcelona

El Barcelona continúa con su impresionante racha ofensiva bajo la dirección de su entrenador Hans Flick, consolidando así su liderato en La Liga con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El equipo catalán logró un hito notable con el técnico alemán tras la emocionante victoria (2-1) que el Barça se llevó ante el Atlético de Madrid el sábado por la noche en la jornada 30.

Flick volvió a superar a varias leyendas del banquillo blaugrana en cuanto a goles marcados a los rivales.

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El equipo catalán solo necesitó 107 partidos oficiales con Flick para alcanzar la barrera de los 300 goles, con un promedio goleador de 2,81 goles por partido, según las estadísticas de Mr. Chip.

Esta cifra coincide exactamente con la que logró el Barcelona en la era de Luis Enrique y el trío histórico Messi-Suárez-Neymar (MSN), pero Flick no fue el más rápido en alcanzar este hito.

Helinio Herrera encabeza esta lista histórica, ya que fue el más rápido en alcanzar los 300 goles (o más) en 99 partidos en 1980, seguido de Daugik: 101 partidos (1953), luego Greenwell: 105 partidos (1921), Luis Enrique: 107 partidos (2016) y Flick: 107 partidos (2026).

Por su parte, Pep Guardiola alcanzó esta impresionante cifra goleadora con el Barcelona en 123 partidos, en el año 2010.

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