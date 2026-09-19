Vélez Sarsfield recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional que encuentra a ambos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 20 sept 2026 - 20:30

Cómo sintonizar el Vélez Sarsfield vs Tigre

El partido entre Vélez Sarsfield y Tigre se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los accesos directos a cada plataforma.

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Acerca del encuentro

Guillermo Barros Schelotto conduce a un Vélez que llega con solidez relativa: el Fortín igualó 1-1 ante Newell's Old Boys en su última presentación y suma una racha de tres partidos sin derrota, con un triunfo ante Estudiantes en el medio.

Tigre, dirigido por Diego Dabove, atraviesa un momento más complicado. El conjunto de Victoria cayó 0-1 ante Rosario Central en su partido más reciente y acumula dos derrotas en sus últimas tres salidas, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico visitante.

El historial reciente entre ambos inclina la balanza hacia Vélez: los de Liniers ganaron dos de los últimos cinco enfrentamientos sin que Tigre pudiera imponerse en ninguno, aunque el duelo más reciente terminó igualado.

Con Vélez mejor posicionado en el Clausura y Tigre necesitado de puntos para salir de la zona baja del Grupo B, el partido tiene implicancias directas en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Guillermo Barros Schelotto no ha confirmado novedades sobre lesionados ni suspendidos en el plantel de Vélez Sarsfield, y el once probable tampoco ha sido dado a conocer de momento. Del lado visitante, Diego Dabove tampoco ha entregado información sobre bajas o el equipo que presentará Tigre. Cualquier novedad de ambos equipos será incorporada antes del pitazo inicial.

Forma

Vélez llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Newell's Old Boys, al que le precedió un triunfo 1-0 sobre Estudiantes. El Fortín también igualó 1-1 con Deportivo Riestra y 2-2 con River Plate en ese tramo, sumando un total de seis goles marcados y cinco recibidos.

Tigre, por su parte, registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. La caída más reciente fue 0-1 ante Rosario Central, y antes había perdido 2-1 frente a Gimnasia LP. Su único triunfo en ese período fue un 2-1 sobre Central Córdoba de Santiago, con tres goles a favor y seis en contra.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en marzo de 2026 en la Liga Profesional y terminó 1-1, con Tigre como local. En los últimos cinco enfrentamientos, Vélez acumula dos victorias, un empate y una derrota, con un triunfo 2-1 en julio de 2025 y otro 1-0 en noviembre de 2024 entre los resultados más destacados a su favor.

Clasificación

En el Clausura, Vélez ocupa el tercer lugar del Grupo A, mientras que Tigre se ubica décimo en el Grupo B, lo que convierte este partido en una oportunidad para el visitante de acortar distancias con los puestos de arriba.