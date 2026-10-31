Dónde ver el Vélez Sarsfield vs San Lorenzo en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Vélez Sarsfield recibe a San Lorenzo en un partido de Liga Profesional que tiene implicancias reales para ambos equipos en la tabla. El Fortín, bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto, llega con una posición privilegiada en ambas tablas y con la confianza que da una racha reciente sólida. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 15 31 oct 2026 - 18:15

Cómo ver Vélez Sarsfield vs San Lorenzo en directo

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Acerca del encuentro

Vélez viene de golear a Central Córdoba de Santiago por 5-0 en su última presentación, un resultado que consolida su lugar entre los mejores del torneo. Con esa clase de rendimiento, el equipo de Barros Schelotto se perfila como favorito claro para esta noche.

San Lorenzo, en cambio, llega con más dudas que certezas. Ruben Dario Insua logró estabilizar al equipo con victorias ante Deportivo Riestra y Estudiantes, pero el empate sin goles frente a Newell's Old Boys en la fecha anterior frenó el impulso.

El Ciclón ocupa el noveno lugar en el Clausura Grupo A y el séptimo en el Apertura Grupo A, posiciones que reflejan una campaña irregular. Ante un Vélez que marcha segundo en el Clausura y tercero en el Apertura, San Lorenzo necesita dar un paso adelante si quiere mantenerse en la pelea.

El historial reciente entre estos clubes tampoco juega a favor del visitante. San Lorenzo no ha podido vencer a Vélez en los últimos cinco enfrentamientos, lo que añade otra capa de presión sobre el conjunto de Insua.

Noticias de los equipos y escuadras

Guillermo Barros Schelotto conduce a Vélez Sarsfield, aunque por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel local. Se agregarán novedades a medida que se acerque el partido.

Ruben Dario Insua está al frente de San Lorenzo, y tampoco se han confirmado ausencias ni suspensiones en el equipo visitante en esta instancia. Los detalles del equipo se actualizarán antes del inicio del encuentro.

Forma

Vélez Sarsfield llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una goleada 5-0 sobre Central Córdoba de Santiago, y antes de eso se impusieron 1-0 ante Gimnasia Mendoza. La única derrota del período fue un 0-2 ante Lanús, mientras que el empate 2-2 con Platense y el triunfo 3-2 sobre Tigre completan el registro. El Fortín anotó 12 goles y recibió 7 en ese tramo.

San Lorenzo acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El partido más reciente terminó 0-0 frente a Newell's Old Boys, mientras que antes habían ganado 2-1 ante Estudiantes y 1-0 ante Deportivo Riestra. Las caídas ante Defensa y Justicia por 3-0 y ante Boca Juniors por 2-0 marcan los puntos más bajos del ciclo. El Ciclón convirtió 4 goles y concedió 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se disputó en abril de 2026 en la Liga Profesional, con San Lorenzo como local, y terminó sin goles. En los últimos cinco duelos entre ambos, Vélez aventaja claramente a San Lorenzo con tres victorias contra ninguna del Ciclón, con dos partidos que terminaron en empate. El resultado más abultado a favor del Fortín fue un 3-1 en Copa, también en 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Vélez marcha segundo mientras San Lorenzo está noveno, una diferencia que posiciona al Fortín como claro dominador de esa tabla. En el Apertura Grupo A, Vélez es tercero y San Lorenzo séptimo, lo que confirma la ventaja del local en ambas competencias y subraya la necesidad del visitante de sumar puntos para no alejarse de los puestos de privilegio.